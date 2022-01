Foxes kassieren in Tschechien herbe 2:5-Niederlage

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia kehrt aus den zwei Spielen im Osten ohne Punkte in die Heimat zurück. Nach der Niederlage von Freitag gegen Fehervar setzte es im heutigen Match gegen Tesla Orli Znojmo eine weitere Schlappe mit 5:2 ab. Obwohl die Weißroten die Begegnung über weite Strecken dominierten (das Torverhältnis von 40 zu 29 sagt alles aus) gerieten sie durch zwei Tore in Rückstand. Im letzten gelang zwar der Ausgleich, doch die Hausherren setzten der Aufholjagd mit drei Treffern in den letzten sechs Minuten ein jähes Ende. Mitentscheidend für diese Niederlage war wieder einmal die schlechte Chancenauswertung.

Das Match. Keine Änderung gab es im Lineup der Foxes zu den letzten Spielen, allerdings wirbelte Coach Greg Ireland die Sturmlinien abermals durcheinander, im Tor bekam Justin Fazio Eiszeit.

Starker Beginn der Weißroten, die Kantor sogleich mit Lowe und Catenacci unter Beschuss nahmen, auf der Gegenseite zielte Barko neben das Bozner Gehäuse und Fazio neutralisierte bei einer 1:1 Situation einen Vorstoß von Luciani. Die nächste gute Chance für Bozen hatte nach neun Minuten Ciampini mit einem Backhander aus dem Slot, wieder blieb der Goalie der Hausherren Sieger. Nach einem guten Penalty-Killing der Weißroten beim ersten Powerplay des Matches, gaben diese wieder das Tempo vor: Frank verfehlte nach einem Zuspiel von Findlay das Tor, ein Slapshot von Trivellato aus guter Position ging ebenfalls neben das Gehäuse und ein Schuss aus kurzer Distanz von Findlay wurde vom tschechischen Goalie entschärft.

Guter Start für die Gäste auch im mittleren Abschnitt, Glück und Alberga scheiterten an Kantor. Nach sechs Minuten rettete Fazio mit einem Big Save auf Matus sein Team vor einem Rückstand, eine Minute später zog Culkin von der blauen Linie ab, die Scheibe prallte von der Bande zurück, Younan reagierte am schnellsten und brachte die Heimmannschaft entgegen dem Spielverlauf in Führung. Die Weißroten wankten kurz und drängten in der Folge auf den Ausgleich: Findlay und Alberga vergaben gute Möglichkeiten, beim ersten Powerplay schnürte Bozen den Gegner zwar im eigenen Drittel ein, scheiterte aber wie so oft an der eigenen Abschlussschwäche. Nach einem gefährlichen Konter von Brittain, der von Fazio geblockt wurde, verabsäumten Frigo und Alberga den Ausgleichstreffer für Bozen.

Die Weißroten übten auch zu Beginn des Schlussabschnittes enormen Druck auf das Tor von Kantor auf der Suche nach dem Ausgleich aus und trafen nur Metall mit Lowe. Das Tor gelang jedoch den Hausherren durch eine Direktabnahme aus dem Slot von Ahl: ein Schuss ein Treffer, das nennt man Effizienz! Nach acht Minuten brachen die Weißroten endlich den Bann: Blueliner von Trivellato und entscheidende Richtungsänderung von Gazley. Zwei Minuten später gelang den Gästen der mehr als verdiente Ausgleich im Powerplay, es war eine Kopie des ersten Treffers: Slapshot von Gazley und Catenacci lenkte im Slot ab. Nach einer vergebenen Chance von Kapitän Bernard hatte Znojmo abermals die Antwort parat: Stransky veredelte eine 2:1 Situation nach Querpass von Ahl und Gorcik sorgte drei Minuten später für die endgültige Entscheidung bei einer zeitverzögerten Strafe. Auch die Herausnahme von Fazio kurz vor Spielende Torhüters brache nicht den gewünschten Erfolg, im Gegenteil, Ahl erzielte noch einen weiteren Treffer ins verwaiste Bozner Tor.

Bernard & Co. kehren nun für die kommenden drei Spiele in die Eiswelle zurück. Am Dienstag, 1. Februar, mit Spielbeginn um 19:45 sind die Graz99ers zu Gast, es folgen die Begegnungen gegen den EC Red Bull Salzburg (Freitag 19:45 Uhr) und HK SZ Olimpija (Sonntag 16:00 Uhr).

Der Vorverkauf der Eintrittskarten für das Spiel gegen die Graz99ers (Online-Tickets sind bereits verfügbar) findet morgen, Montag, von 17:00 bis 19:00 Uhr (Büro) und Dienstag von 13:00 bis 14:30 Uhr (Stadionkassen) statt.

Tesla Orli Znojmo – HCB Südtirol Alperia 5:2 (0:0 – 1:0 – 4:2)

Die Tore: 26:25 Ulf Younan (1:0) – 45:58 Filip Ahl (2:0) – 48:30 Dustin Gazley (2:1) – 50:55 PP1 Daniel Catenacci (2:2) – 54:12 David Stransky (3:2) – 57:41 Sebastian Gorcik (4:2) – 59:47 EN Filip Ahl (5:2)

Schiedsrichter: Fichtner/Piragic – Bärnthaler/Riecken

Zuschauer: 1000