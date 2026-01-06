Foxes verpflichten Matt Cairns

Von: mk

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Verpflichtung des kanadischen Verteidigers mit slowenischem Pass, Matt Cairns, für den restlichen Teil der Saison 2025/26 erzielt wurde. Der 27-Jährige wird bereits heute in Bozen erwartet und stößt somit sofort zur Mannschaft. Der physisch starke Verteidiger (188 cm, 92 kg) trug in der vergangenen Saison das Trikot von Asiago, bevor er zu Björklöven in die schwedische Allsvenskan wechselte, wo er bis vor drei Tagen spielte.

„Angesichts der sich hinziehenden Verletzung von Barberio, der eng mit unserem medizinischen Team zusammenarbeitet und den wir hoffentlich bald wieder auf dem Eis sehen, wollten wir auf dem Transfermarkt reagieren, um den Kader zu verbreitern und der Defensive mehr Luft zu verschaffen“, erklärt HCB-Geschäftsführer Dieter Knoll. „Matt ist ein solider Verteidiger“, fügt er hinzu, „der uns sehr helfen kann und dank seines slowenischen Passes sofort einsatzbereit ist. Gerade in diesem Jahr wird es wichtig sein, möglichst viele einsatzfähige Spieler zur Verfügung zu haben, da die Olympischen Spiele ungefähr mit der IIHF-Transferdeadline zusammenfallen und wir uns gegen mögliche Probleme absichern müssen.“

Die Karriere

Matt Cairns wurde am 27. April 1998 in Mississauga (Ontario) geboren und machte seine ersten Schritte in den kanadischen Nachwuchsligen, wo er so sehr auf sich aufmerksam machte, dass er in der dritten Runde als insgesamt 83. Pick von den Edmonton Oilers gedraftet wurde. Den endgültigen Durchbruch in der besten Liga der Welt schaffte er jedoch nicht: Nach mehreren Jahren im NCAA-Collegehockey spielte er von 2021 bis 2024 sowohl in der American Hockey League (14 Einsätze) als auch vor allem in der East Coast Hockey League (192 Einsätze, 43 Punkte). Sein europäisches Abenteuer begann in der vergangenen Saison mit dem Wechsel zu Asiago: Für die „Stellati“ absolvierte er 46 ICEHL-Spiele und erzielte dabei drei Tore und 16 Assists. Die Saison beendete er bei IF Björklöven, dem aktuellen Tabellenführer der schwedischen Allsvenskan, bei dem er auch in der laufenden Spielzeit eingesetzt wurde.

„Ich komme zu einem großartigen Verein und zu einem Topteam dieser Liga“, erklärt Cairns. „Bozen zeigt jedes Jahr, dass es um den Titel mitspielen kann, und in den letzten Wochen hat der Klub großes Interesse an mir gezeigt – ein Interesse, das auf Gegenseitigkeit beruht. Ich bin sicher, dass ich der Mannschaft helfen kann, und ich kann es kaum erwarten, für diese Farben aufs Eis zu gehen. Ich habe diese Liga nie aus den Augen verloren, in der auch viele meiner Freunde spielen, und ich glaube, dass das Niveau in diesem Jahr deutlich gestiegen ist – nicht nur bei den Spitzenteams, sondern insgesamt auch bei den Mannschaften im unteren Tabellenbereich.“

Weitere Informationen zu Matt Cairns: https://www.eliteprospects.com/player/245621/matt-cairns