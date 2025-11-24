Aktuelle Seite: Home > Sport > Feichter und Pernstich sind die ersten Marlene-Cup-Sieger der Saison 2025/26
Slaloms am Kreuzbergpass

Feichter und Pernstich sind die ersten Marlene-Cup-Sieger der Saison 2025/26

Montag, 24. November 2025 | 16:14 Uhr
Triboldi_Schweigl_Rowekamp_Marlene_Cup_Kreuzbergpass_Credits_FISI
FISI Südtirol)
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Am Kreuzbergpass wurden am Sonntag und Montag je zwei Slaloms für Männer und Frauen ausgetragen, die als nationale FIS-Jugendrennen gewertet wurden. Der Slalom am Sonntag zählte auch für die Gesamtwertung des Marlene Cups. Hier feierten Jonas Feichter (Gsiesertal) und Nora Pernstich (TZ Überetsch-Unterland) den Tagessieg.

Jonas Feichter bewältigte die beiden Durchgänge mit einer Siegerzeit von 1.31,53 Minuten und war damit 0,99 Sekunden schneller, als Lukas Sieder (RG Wipptal) auf Rang zwei. Das Podium in der Altersklasse U21 komplettierte Max Clara (Kronplatz Ski Team), der 1,83 Sekunden auf Feichter einbüßte. Die U18-Wertung entschied David Angerer (Seiser Alm Ski Team) für sich, und zwar in 1.38,05 Minuten. Der Grödner Christian Kostner landete in 1.39,34 auf dem zweiten Rang, während Samuel Rogen (TZ Gitschberg-Jochtal/1.39,74) Dritter wurde.

Bei den jungen Frauen setzte sich Nora Pernstich durch, der eine Zeit von 1.39,92 Minuten zu Buche stand. Sie war damit die einzige Rennläuferin, die die 1.40-Minuten-Marke knackte. Die Ultnerin Selina Trafoier (1.40,87) und die Sarnerin Hanna Hofer (1.42,08) belegten die anderen beiden Ehrenplätze. Sophie Schweigl (Kronplatz Ski Team/1.41,10) war in der Kategorie U18 nicht zu schlagen. Hier wurde Lena Sottara (Alta Badia/1.43,91) zweite, während Laura Maria Wenter Heiss (ASC Sarntal/1.46,40) auf dem dritten Rang landete.

Den Slalom am Montag entschied der Belgier Ioannis Bouas für sich (1.36,86). Als bester Südtiroler landete Alex Silbernagl (Seiser Alm) auf dem fünften Platz. Bei den jungen Frauen setzte sich die Traminerin Hanna Bachmann in 1.39,88 durch, Nora Pernstich wurde mit 0,15 Sekunden Rückstand zweite.

 

 

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Kommentare
69
Freie Fahrt in Südtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Venedig verbannt Greta Thunberg
Kommentare
62
Venedig verbannt Greta Thunberg
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
Kommentare
60
Teurer Wohnraum: Vater von fünf Kindern lebt im Camper
Bibber-Temperaturen in Südtirol
Kommentare
40
Bibber-Temperaturen in Südtirol
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Kommentare
38
“Ohne Schule und Bad war ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet”
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 