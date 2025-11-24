Feichter und Pernstich sind die ersten Marlene-Cup-Sieger der Saison 2025/26

Von: luk

Bozen – Am Kreuzbergpass wurden am Sonntag und Montag je zwei Slaloms für Männer und Frauen ausgetragen, die als nationale FIS-Jugendrennen gewertet wurden. Der Slalom am Sonntag zählte auch für die Gesamtwertung des Marlene Cups. Hier feierten Jonas Feichter (Gsiesertal) und Nora Pernstich (TZ Überetsch-Unterland) den Tagessieg.

Jonas Feichter bewältigte die beiden Durchgänge mit einer Siegerzeit von 1.31,53 Minuten und war damit 0,99 Sekunden schneller, als Lukas Sieder (RG Wipptal) auf Rang zwei. Das Podium in der Altersklasse U21 komplettierte Max Clara (Kronplatz Ski Team), der 1,83 Sekunden auf Feichter einbüßte. Die U18-Wertung entschied David Angerer (Seiser Alm Ski Team) für sich, und zwar in 1.38,05 Minuten. Der Grödner Christian Kostner landete in 1.39,34 auf dem zweiten Rang, während Samuel Rogen (TZ Gitschberg-Jochtal/1.39,74) Dritter wurde.

Bei den jungen Frauen setzte sich Nora Pernstich durch, der eine Zeit von 1.39,92 Minuten zu Buche stand. Sie war damit die einzige Rennläuferin, die die 1.40-Minuten-Marke knackte. Die Ultnerin Selina Trafoier (1.40,87) und die Sarnerin Hanna Hofer (1.42,08) belegten die anderen beiden Ehrenplätze. Sophie Schweigl (Kronplatz Ski Team/1.41,10) war in der Kategorie U18 nicht zu schlagen. Hier wurde Lena Sottara (Alta Badia/1.43,91) zweite, während Laura Maria Wenter Heiss (ASC Sarntal/1.46,40) auf dem dritten Rang landete.

Den Slalom am Montag entschied der Belgier Ioannis Bouas für sich (1.36,86). Als bester Südtiroler landete Alex Silbernagl (Seiser Alm) auf dem fünften Platz. Bei den jungen Frauen setzte sich die Traminerin Hanna Bachmann in 1.39,88 durch, Nora Pernstich wurde mit 0,15 Sekunden Rückstand zweite.