Freeskier Baumgartner im Halfpipe-WM-Finale auf Platz 15

Von: apa

Der Freeskier Samuel Baumgartner hat am Sonntag zum Abschluss der WM im Engadin in seinem ersten Halfpipe-Finale bei Welttitelkämpfen Platz 15 belegt. Der Oberösterreicher kam im ersten Lauf auf solide 59,50 Punkte, im Finish des zweiten Durchganges stürzte er. Gold ging an den erst 18-jährigen Neuseeländer Finley Melville Ives mit 96,00 Zählern. Bei den Frauen triumphierte die Britin Zoe Atkin.

Für Baumgartner war bereits die Qualifikation für das Finale der besten 16 ein Erfolg gewesen. “Ich bin ziemlich zufrieden”, sagte der 27-Jährige. “Dafür, dass es meine erste WM in der Halfpipe war, bin ich megahappy, wie es gelaufen ist.” Baumgartner hatte das Finale eröffnet, im zweiten Lauf riskierte er nach einem weniger guten Start beim letzten Sprung zu viel.

“Man muss so ehrlich sein, dass mein Skifahren noch nicht ganz so weit ist, dass ich da ganz, ganz vorne mitspielen kann”, gestand Baumgartner. Er freue sich aber auf die beiden kommenden Jahre, in denen mit Olympia 2026 in Mailand/Cortina und der Heim-WM 2027 im Montafon zwei wichtige Großereignisse anstehen.

Vier ÖSV-Medaillen im Engadin

Österreich gewann in den 30 Bewerben der gemeinsamen WM der Sparten Snowboard, Ski Freestyle und Freeski in der Südostschweiz insgesamt vier Medaillen. Lara Wolf holte im Ski-Slopestyle ebenso Silber wie Snowboarder Arvid Auner im Parallelslalom. Jeweils Bronze gab es für das Snowboard-Duo Sabine Payer/Andreas Prommegger im Parallel-Teambewerb sowie für Olympiasieger Alessandro Hämmerle im Snowboard Cross.