Freiburg und Dortmund trennten sich 1:1

Von: apa

Freiburg und Dortmund haben sich am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem 1:1 getrennt. Ramy Bensebaini sorgte für die Führung der Gäste (31.), Lucas Höler gelang der Ausgleich (75.) gegen nach dem Ausschluss von Jobe Bellingham (53.) numerisch dezimierte Dortmunder. Beim BVB fehlte Marcel Sabitzer ebenso verletzt wie auf der Gegenseite Philipp Lienhart, der erst am Donnerstag in der Europa League das Tor zum 1:0-Sieg über Salzburg erzielt hatte.

Dortmund verpasste damit den Sprung auf Platz zwei und ist hinter den punktegleichen Leipzigern Dritter. Freiburg liegt weiterhin an der neunten Stelle.