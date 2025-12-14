Aktuelle Seite: Home > Sport > Freiburg und Dortmund trennten sich 1:1
Höler rettete Freiburg einen Punkt gegen Dortmund

Freiburg und Dortmund trennten sich 1:1

Sonntag, 14. Dezember 2025 | 17:30 Uhr
Höler rettete Freiburg einen Punkt gegen Dortmund
APA/APA/AFP/SILAS STEIN
Schriftgröße

Von: apa

Freiburg und Dortmund haben sich am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem 1:1 getrennt. Ramy Bensebaini sorgte für die Führung der Gäste (31.), Lucas Höler gelang der Ausgleich (75.) gegen nach dem Ausschluss von Jobe Bellingham (53.) numerisch dezimierte Dortmunder. Beim BVB fehlte Marcel Sabitzer ebenso verletzt wie auf der Gegenseite Philipp Lienhart, der erst am Donnerstag in der Europa League das Tor zum 1:0-Sieg über Salzburg erzielt hatte.

Dortmund verpasste damit den Sprung auf Platz zwei und ist hinter den punktegleichen Leipzigern Dritter. Freiburg liegt weiterhin an der neunten Stelle.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Kommentare
73
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Kommentare
58
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Olympia-Zitterpartie in Italien
Kommentare
28
Olympia-Zitterpartie in Italien
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Kommentare
20
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Leichnam eines Südtirolers seit Monaten in Marokko
19
Leichnam eines Südtirolers seit Monaten in Marokko
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 