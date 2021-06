French Open: Nadal eine Nummer zu groß für Sinner

Paris/Sexten – Rafael Nadal ist einfach noch eine Nummer zu groß für Jannik Sinner. Am Montagabend musste sich der 19-jährige Sextner im Achtelfinale der French Open in Paris dem besten Sandplatzspieler der Welt mit 5:7, 3:6, 0:6 geschlagen geben.

Der Achtelfinal-Schlager zwischen Sinner und Nadal war heute als dritte Partie auf dem „Chatrier“ angesetzt. Über den 34-jährigen Spanier muss man eigentlich nicht viel sagen. Der beste Sandplatzspieler aller Zeiten hat 13 Mal die French Open gewonnen, so oft wie kein anderer Spieler überhaupt ein Grand-Slam-Turnier. In Paris peilt der Weltranglisten-3. diese Woche seinen 14. Titel in den letzten 17 Jahren an, das ist unglaublich. Außerdem wies der spanische Sandplatz-König vor dem heutigen Match eine außerirdische Bilanz von 103:2-Siegen beim Roland Garros auf. Sinner stand also vor einer echten Herkulesaufgabe.

Für Sinner war es das 14. Match gegen einen Top-Ten-Spieler. Trotz einer erneut starken Vorstellung – er führte im ersten Satz mit 5:4 und Aufschlag – kassierte der Weltranglisten-19. heute seine zehnte Niederlage. Nachdem der Südtiroler Tennisstar das erste Duell am 7. Oktober 2020 im French-Open-Viertelfinale in drei Sätzen verloren hatte und auch vor drei Wochen in der zweiten Runde von Rom in zwei Sätzen den Kürzeren zog, traf Sinner heute zum dritten Mal in seiner Karriere auf seine Majestät Nadal.

Nadal, der in Paris 32 Sätze hintereinander gewonnen hat, ging gleich mit einem frühen Break mit 2:0 in Führung. Sinner konterte aber postwendend mit dem Rebreak zum 1:2, gleich danach glich er das Match aus. Der Weltranglisten-19. spielte ein starkes Tennis und nahm dem Spanier erneut den Aufschlag zum 3:2 ab. Kurz darauf hatte Sinner die Riesenchance, den Satz auf eigenem Service zuzumachen. Der 13-fache Champion Nadal gab sich aber noch nicht geschlagen und konterte mit dem Rebreak zum 5:5-Ausgleich. Der Spanier erhöhte auf 6:5 und gleich danach erspielte er sich drei Satzbälle. Den ersten konnte Sinner noch abwehren, den zweiten verwandelte „Rafa“ zum 7:5. Sinner holte nur 57% der Punkte mit dem ersten Aufschlag, außerdem machte er 25 unnötige Fehler und lediglich drei Winner.

Nadal dominierte den zweiten Spielabschnitt, wo er gleich auf 3:0 davonzog. Sinner fand nicht ins Spiel und kassierte ein weiteres Break zum 0:4. Der „Azzurro“ zeigte dann aber eine tolle Reaktion und verkürzte mit zwei Rebreaks auf 3:4. Nadal konterte aber wiederum mit dem Break zum 5:3 und auf eigenem Service setzte sich der Linkshänder mit 6:3 durch. Jetzt brauchte Sinner schon ein Tennis-Wunder.

Der Schützling von Riccardo Piatti war im dritten Satz chancenlos: Nadal nahm Sinner drei Mal den Service ab und stellte auf 5:0. Das Match war entschieden, nach 2:17 Stunden verwandelte der Spanier seinen zweiten Matchball zum 6:0-Endstand. Sinners Abenteuer bei den French Open endet somit im Achtelfinale. Ein erneut starkes Turnier von Sinner, heute war gegen Nadal aber kein Kraut gewachsen.