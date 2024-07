Fünf Tore im Testspiel gegen Lavis

Von: mk

Rungg – Am Mittwoch, den 31. Juli absolvierte der FC Südtirol sein drittes Testspiel der Sommervorbereitung. Nach den beiden Begegnungen im Trainingslager gegen die Auswahl Ridnauntal und St. Georgen trafen die Weißroten im FCS Center auf den von Stefano Manfioletti gecoachten Serie-D-Verein Lavis.

Die Begegnung in Rungg (Eppan) endete mit einem 5:0-Erfolg (2:0 zur Halbzeit) für den FC Südtirol. Den Führungstreffer für die Weißroten erzielte Jasmin Kurtic, der in der 29. Spielminute einen präzisen Eckball von Daniele Casiraghi am zweiten Pfosten ins Tor köpfte. In der 41. Minute erhöhte Raphael Odogwu auf 2:0: Der 33-jährige Angreifer attackierte geschickt den ersten Pfosten, wo er den Eckstoß von Andrea Cagnano mit dem Kopf einnetzte. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht eine Minute, bis Silvio Merkaj den Ball flach im gegnerischen Tor versenkte (46.). In der 52. Minute erhöhte Andrea Masiello mit einem präzisen Schuss aus rund 16 Metern auf 4:0. Der letzte Treffer der Partie trägt die Handschrift von Andrea Cisco, der auf Strafraumhöhe in die Mitte des Feldes dribbelte und mit einem präzisen Linksschuss auf den zweiten Pfosten das 5:0 erzielte (63.).

Am Samstag, den 3. August, bestreitet der FC Südtirol im heimischen Drusus-Stadion ein Blitzturnier mit dem Serie-A-Verein und Champions-League-Teilnehmer Bologna sowie dem deutschen Bundesligisten VfL Bochum. Das Dreierturnier wird im Round-Robin-Format ausgetragen, mit drei Spielen zu jeweils 60 Minuten (zwei Halbzeiten zu 30 Minuten).

In der kommenden Woche – am Freitag, den 9. August – steht für die Weißroten das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm. Der FC Südtirol trifft im Rahmen der ersten Runde des Italienpokals „Frecciarossa“ auswärts auf Monza. Die Begegnung im U-Power-Stadium ist für 21.15 Uhr angesetzt und wird live auf „Italia 1“ übertragen.

FC SÜDTIROL – LAVIS 5-0 (2-0)

FC SÜDTIROL: 1. Halbzeit: Poluzzi; Giorgini, Ceppitelli, Cagnano; Rover, Arrigoni, Kurtic, Zedadka; Tait, Casiraghi, Odogwu.

FC SÜDTIROL: 2. Halbzeit: Drago, Kofler, Masiello, Pietrangeli, Cisco, Molina, Martini, Mallamo, Vimercati (83. Testa), Crespi, Merkaj.

Reservebank: Brik, Fois, Ngongue.

Trainer: Federico Valente

LAVIS 1. Halbzeit: Cettolin, Paoli, Ruggiero, Gianotti, Carella, Santuari, Trevisan, Bounou, Stracchi (41’ Barbetti), Vesco, Dalla Valle.

LAVIS 2. Halbzeit: Fumanelli, Amorth, Balde, Rizzon, Carella, Ischia, Ceccarini, Santuari, Trevisan, Barbetti, Dalla Valle.

Eingewechselt in der 2. Halbzeit: Dedeli, Lucidi, Dalfovo, Leye, Michelon, Cantonati.

Trainer: Stefano Manfioletti

SCHIEDSRICHTER: Gabriele Caresia aus Trient (Gianpaolo Giannone aus Arco-Riva und Joan Battan aus Trient)

TORE: 29. Kurtic, 41. Odogwu, 46. Merkaj, 52. Masiello, 63. Cisco.