Für die Rittner Buam SkyAlps steht eine Woche der Wahrheit an

Klobenstein – Jetzt oder nie! Die letzte Woche des Grunddurchgangs der Alps Hockey League bringt für die Rittner Buam SkyAlps drei Spiele, die unglaublich wichtig sind. Um das Ziel, das Erreichen der Master Round, zu verwirklichen, sind die Blau-Roten in den Aufeinandertreffen gegen Asiago, Sterzing und Cortina auf viele, ja fast schon alle neun Punkte angewiesen.

Die 1:2-Niederlage gegen den EC Bregenzerwald am vergangenen Dienstag in der Ritten Arena hat die Lage der Rittner Buam SkyAlps verschärft. Im Rennen um den fünften Platz und damit den letzten Platz in der Master Round, welche den fünf Teilnehmern gleichzeitig einen sicheren Platz in den Playoff-Viertelfinals beschert, konkurrieren die Buam mit Kitzbühel, Bregenzerwald und auch Sterzing, das weiterhin Chancen auf das Erreichen der Top-Fünf hat. Im Moment liegt Kitzbühel auf Platz fünf, dicht verfolgt von Bregenzerwald (ein Punkt weniger), Ritten (drei Punkte weniger) und den Broncos (fünf Punkte weniger).

Somit sind die drei Spiele in dieser Woche für die Rittner Buam SkyAlps von höchster Wichtigkeit. Und sie haben es auch in sich: Asiago ist ein unangenehmer Gegner, der Liga-Neuling hat ganz starke Monate hinter sich und steht derzeit auf Platz vier, ihnen ist der Master-Round-Platz fast nicht mehr zu nehmen. Für Ritten ist dieses Duell auch aus einem weiteren Grund brisant, denn die 3:8-Niederlage im Finale der Italienmeisterschaft liegt nur zwei Wochen zurück – und Revanche wäre eine große Genugtuung. Dann steht die Auswärtsreise nach Sterzing an, einem direkten Konkurrenten um Platz fünf. Abgeschlossen wird Rittens Master Round mit dem Heimspiel gegen Cortina am Samstag, ein ebenfalls hartnäckiger und unangenehmer Gegner. Hinzu kommt die Situation der Buam, Ausrutscher sind nämlich keine mehr erlaubt: Wollen die Buam das Playoff-Ticket schon jetzt lösen, dann müssen sie Siege einfahren. Dazu müssen die Blau-Roten weiterhin auf die Dienste von Verteidiger Patrick Madsen verzichten.

Alps Hockey League 2025/26 – Regular Season

Dienstag, 27. Jänner – 20 Uhr, Pala Hodegart

HC Migross Asiago – Rittner Buam SkyAlps

Donnerstag, 29. Jänner – 20.00 Uhr, Weihenstephan Arena

Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam SkyAlps

Samstag, 31. Jänner – 18.00 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – SG Cortina Hafro