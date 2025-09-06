Aktuelle Seite: Home > Sport > Gasly bis Ende 2028 beim Formel-1-Team Alpine
Gasly bleibt bei Alpine

Gasly bis Ende 2028 beim Formel-1-Team Alpine

Samstag, 06. September 2025 | 10:23 Uhr
Gasly bleibt bei Alpine
APA/APA/AFP/JOHN THYS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Zumindest der Platz von Pierre Gasly beim französischen Formel-1-Rennstall Alpine ist langfristig vergeben. Das Team, bei dem Flavio Briatore das Sagen hat, einigte sich mit dem 29-jährigen Franzosen auf die Verlängerung seines Vertrages bis einschließlich 2028. Gasly war vor der Saison 2023 vom damaligen Team Alpha Tauri zu Alpine gewechselt.

Wer künftig das zweite Cockpit von Alpine besetzt, ist noch nicht fix. Den Zuschlag hatte zunächst der Australier Jack Doohan bekommen, er war nach sechs Rennen aber gegen Franco Colapinto ausgetauscht worden. Der Argentinier konnte die Erwartungen bisher aber auch nicht erfüllen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Kommentare
99
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Kommentare
81
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Kommentare
80
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Kommentare
48
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Kommentare
32
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 