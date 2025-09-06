Gasly bis Ende 2028 beim Formel-1-Team Alpine

Von: APA/dpa

Zumindest der Platz von Pierre Gasly beim französischen Formel-1-Rennstall Alpine ist langfristig vergeben. Das Team, bei dem Flavio Briatore das Sagen hat, einigte sich mit dem 29-jährigen Franzosen auf die Verlängerung seines Vertrages bis einschließlich 2028. Gasly war vor der Saison 2023 vom damaligen Team Alpha Tauri zu Alpine gewechselt.

Wer künftig das zweite Cockpit von Alpine besetzt, ist noch nicht fix. Den Zuschlag hatte zunächst der Australier Jack Doohan bekommen, er war nach sechs Rennen aber gegen Franco Colapinto ausgetauscht worden. Der Argentinier konnte die Erwartungen bisher aber auch nicht erfüllen.