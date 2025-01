Gasser gewinnt Big Air bei X-Games in Aspen

Von: apa

Snowboard-Ass Anna Gasser hat am Donnerstagabend (Ortszeit) bei den prestigeträchtigen X-Games in Aspen (USA) im Big Air triumphiert. In einem Bewerb auf höchstem Niveau setzte sich die zweifache Olympiasiegerin mit 93,66 Punkten vor der Japanerin Reira Iwabuchi (93,00) und der Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (92,66) durch.

Der Big Air wurde erstmals in einem neuen Format ausgetragen, bei dem die acht Teilnehmerinnen zunächst ein Play-off bestritten, aus dem vier Boarderinnen mit ihrem besten Score aus drei Runs das Finale erreichten. In der Entscheidung wurden die Punkte wieder auf null gestellt, von zwei Versuchen kam der bessere in die Wertung.

Gasser musste deshalb ihren neuen Trick, einen “Cab Triple Cork 1260 mit Drunk-Driver-Grab” gleich zwei Mal zeigen. “Ich kann es noch gar nicht glauben, was mir da gelungen ist. Das neue Format hat es mental schwierig gemacht, weil es im Finale wieder von vorne losgegangen ist und deshalb mein neuer, schwerer Trick zweimal klappen musste”, resümierte Gasser. Der Sieg bedeute ihr sehr viel, da die Besten am Start waren. “Dass es jetzt noch einmal die Goldmedaille geworden ist, ist mir persönlich sehr viel wert”, sagte Gasser über ihr viertes Big-Air- und das insgesamt fünfte Gold bei den X-Games erfreut.

Bei den Freeskiern erreichte Matej Svancer auch einen Podestplatz. Der Salzburger wurde im Knuckle Huck, bei dem kein Kicker, sondern Geländewellen für die Sprungtricks genutzt werden, hinter dem US-Amerikaner Alex Hall Zweiter. “Ich bin sehr gut Ski gefahren. Jetzt freue ich mich auf den Slopestyle und den Big Air”, sagte Svancer.