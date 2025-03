Gasser zieht bei WM als Dritte ins Slopestyle-Finale ein

Von: apa

Anna Gasser hat sich am Donnerstag bei der Snowboard-Freestyle-WM im Schweizer Engadin souverän für das Slopestyle-Finale qualifiziert. Die 33-jährige Kärntnerin brachte es in der Qualifikation auf 78,53 Punkte und lag als Dritte nur hinter der überragenden Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (88,54) sowie der Japanerin Kokomo Murase (79,54). Keinen Platz im zwölf Athletinnen umfassenden Finalfeld gab es für Hanna Karrer. Bei den Männern scheiterte Clemens Millauer.

“Ich bin voll happy mit der Quali, es ist alles nach Plan verlaufen. Es war ein perfekter Tag mit perfekten Bedingungen”, resümierte Gasser. Schon mit ihrem Ergebnis nach dem 1. Lauf wäre sie qualifiziert gewesen. “Ich habe den ersten Run machen können, wie ich es mir vorgenommen habe und daher gewusst, dass es wahrscheinlich für das Finale reichen wird. Im zweiten bin ich noch einmal locker gefahren und habe ein bisschen was drauflegen können an Punkten”, erläuterte Österreichs Aushängeschild. Die 17-jährige Karrer kam demgegenüber über Platz 25 (32,08) nicht hinaus.

Sie muss damit in der Entscheidung am Freitag wie auch Millauer zuschauen. Der Lebensgefährte von Gasser konnte sich im 2. Lauf zwar deutlich steigern, verpasste als 14. (58,75) seines Laufes eine benötigte Top-Acht-Platzierung aber deutlich. Aufgrund der ungünstigen Wettervorhersagen findet der Kampf um die Medaillen auf dem langen, selektiven Kurs statt am Sonntag schon zwei Tage früher statt. “Dritter, gutes Quali-Ergebnis, es ist cool, so morgen starten zu können”, sagte Gasser.

Auf eine Prognose wollte sie sich nicht einlassen. “Man muss erst einmal schauen, wie morgen die Verhältnisse sind.” Wind und leichten Niederschlag könnte es geben.

Später wurden wegen des Wetterumschwungs am Wochenende weitere Planänderungen bekannt. Die Entscheidungen im Skicross der Frauen und der Männer sowie im Slopestyle (Ski Freestyle und Snowboard) fallen neu nun alle schon am Freitag. Der Team-Wettbewerb der Skicrosser wurde vom Sonntag auf den Samstag verlegt.