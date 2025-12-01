“Gelebtes Miteinander auf Augenhöhe”

Von: mk

Bozen/Meran – Flash Mobs von Special Olympics fanden in Bozen am 24. November und in Meran am 29. November statt. Sie sollen einerseits auf die Anliegen der Menschen mit Behinderungen anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember wie auch auf die vom 2. bis 6. März 2026 in den Abruzzen stattfindenden nationalen Winterspiele von Special Olympics aufmerksam machen. Die Flash-Mobs sind in der Unified-Form ausgerichtet. „Wir tanzen gemeinsam und sind damit Beispiel für das gelebte Miteinander auf Augenhöhe, alle sind gleich, niemand ist gleicher! Und dies ist das Anliegen auch des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen“, erklärt Special Olympics Team Südtirol in einer Pressenaussendung.

Wieviel Menschen auch mit kognitiver Beeinträchtigung an sportlichen Leistungen erbringen können, habe man letztes Jahr bei den Welt-Winterspielen erlebt. Vier Athleten aus Südtirol sind mit insgesamt sechs Medaillen nach Hause gekommen. Sie haben ihr Bestes gegeben und sind dafür auch entsprechend gefeiert worden. Bei den nationalen Spielen in den Abruzzen wird Special Olympics Team Südtirol mit etwa 30 AthletInnen vertreten sein.

Special Olympics fördert die sportlichen Fähigkeiten der Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung zusammen mit Vereinen an der Basis. Die diesjährigen Flash Mobs wurden zusammen mit Claudia Cantisani der UISP in Bozen und Nadia Bozza von Only Dance in Meran umgesetzt.

„Wir leisten unseren Beitrag im sportlichen Bereich und wir sehen uns als Teil einer Gemeinschaft von Vereinen, die sich alle um die gesamtgesellschaftliche Inklusion in den verschiedensten Bereichen bemühen. Ein besonders großes Anliegen bleibt dabei die Arbeitsintegration, auf die am internationalen Tag wieder besonders zu verweisen ist, genauso wie an die Unterstützung für eigenständiges Leben und dies bedeutet nicht nur eigenständiges Wohnen. Wir wissen aber alle auch, dass wir auf gutem Wege sind und dass vieles vorangebracht wurde, von vielen Pionierinnen und Pionieren bis heute“, erklärt Martha Stocker, Präsidentin Special Olympics Team Südtirol.