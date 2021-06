Gelungener Auftakt in Mals

Mals – Am Sonntag fand in Mals nach zweijähriger Pause der Auftakt zur 41. Saison der VSS Dorf- und Stadtläufe statt. Insgesamt waren über 210 Athleten am Start, der Sieg ging bei den Herren an Ludovico Palmieri vom ASV Schlanders und bei den Damen an die Trentinerin Giulia Franchi.

Auf der wunderschönen Anlage im Vinschgau feierte die beliebte Laufserie ein erfolgreiches Comeback. Das Hauptrennen der Frauen über 3000 m entschied Giulia Franchi in 11.20 Minuten für sich. Im Ziel hatte die Läuferin aus Sarnonico elf Sekunden Vorsprung auf die Laaserin Petra Pircher. Dritte wurde eine weitere Vinschgerin, Selina Christandl, in 12.04 Minuten.

Ludovico Palmieri war hingegen bei den Männern nicht zu schlagen. Der Wahl-Vinschger, der bei der Finanzwache in Schlanders stationiert ist, behauptete sich auf der Fünf-Kilometer-Strecke in 16.47 Minuten. Auf Rang zwei reihte sich Martin Mayrhofer von der SG Eisacktal ein, der im Ziel einen Rückstand von neun Sekunden aufwies. Das Podium komplettierte der für die LF Laatsch/Taufers startende Konrad Schwalt in 17.31 Minuten. Auch viele junge Athleten gingen in Mals an den Start: Lisa Spiess und Alan Telfser gewannen den U18-Bewerb, Marie Schwitzer und Alexander Mayr den U16-Lauf. Im U20-Rennen standen Lea Ploner und Jam Bamhackl ganz oben. Die VSS Dorf- und Stadtlaufserie, die heuer insgesamt sechs Rennen im Programm hat, wird bereits am

Samstag, 12. Juni in Glurns fortgesetzt.

Die Ergebnisse vom VSS-Dorflauf in Mals (Sonntag, 6. Juni 2021):

Herren, 5.000 m

1. Ludovico Palmieri (ASV Schluderns) 16.47 Minuten

2. Martin Mayrhofer (SG Eisacktal) 16.56

3. Konrad Schwalt (LF Laatsch/Taufers) 17.31

4. Tobias Anton Kritzinger (SG Eisacktal) 17.55

5. Giuseppe Paone (ASC Laas) 18.38

Damen, 3.000 m

1. Giulia Franchi (Alta Val di Non) 11.20 Minuten

2. Petra Pircher (ASC Laas) 11.31

3. Selina Christandl (LF Laatsch/Taufers) 12.04

4. Barbara Vasselai (Lauffreunde Sarntal) 12.12

5. Marialuise Rabensteiner (SG Eisacktal) 12.15

Alle Sieger der Jugendkategorien

U10: Maria Sagmeister (Laatsch/Taufers) und Simon Sagmeister (Laatsch/Taufers)

U12: Lena Baldauf (LF Laatsch/Taufers) und Matthäus Schwitzer (LF Sarntal)

U14: Jessica Gufler (ASV Schluderns) und Marian Tscholl (ASC Laas)

U16: Marie Schwitzer (LF Sarntal) und Alexander Mayr (ASV Oberwielenbach)

U18: Lisa Spiess (LF Laatsch/Taufers) und Alan Telfser (ASC Laas)

U20: Lea Ploner (Lauffreunde Sarntal) und Jan Bamhackl (ASV Deutschnofen)