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Sepp Straka kann mit Runde eins zufrieden sein

Golf-Ass Straka startet gut in British Open

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 21:03 Uhr
Sepp Straka kann mit Runde eins zufrieden sein
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANDREW REDINGTON
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Von: apa

Sepp Straka ist am Donnerstag gut in die British Open der Golfprofis gestartet. Österreichs Nummer eins spielte im Royal Birkdale Golf Club von Southport nördlich von Liverpool eine 68er-Runde (2 unter Par) und lag damit zunächst in den Top 20, drei Schläge hinter der Spitze. Für Bernd Wiesberger verlief der Auftakt mit einer 71 (1 über Par) nicht ideal. Der Burgenländer liegt damit derzeit um Position 60. Die Runde war am Abend noch im Gange.

Straka kassierte auf den ersten neun Löchern zwei Bogeys bei nur einem Schlaggewinn. Auf den zweiten Neun legte der 33-Jährige zu und spielte auf dem Dünenkurs an der Küste der Irischen See drei Birdies. Damit kam er mit dem gleichen Score ins Clubhaus wie der Weltranglistenerste Scottie Scheffler aus den USA. Wiesberger verbuchte insgesamt drei Bogeys, eines davon am Schlussloch, sowie zwei Birdies.

Rund 70 der 156 Spieler qualifizieren für die Runden drei und vier am Wochenende. Der Sieger erhält die berühmteste Weinkaraffe im Golfsport, die “Claret Jug”, sowie 3,2 Millionen Dollar (2,81 Mio. Euro) Preisgeld.

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