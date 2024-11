Goran Ivanisevic nach Djokovic nun Coach von Rybakina

Von: APA/Reuters

Die Überraschung in der Tennis-Szene war groß, als Elena Rybakina am vergangenen Freitag ihren neuen Coach verkündete: Niemand Geringerer als Goran Ivanisevic wird der kasachischen Wimbledonsiegerin 2022 auf die Sprünge helfen. Der Kroate, einst selbst Wimbledonsieger und dreifacher Finalist im Tennis-“Mekka”, hatte zuletzt im Lager von Novak Djokovic Anteil an neun von dessen 24 Major-Titeln. Im vergangenen März hatten er und der Serbe sich getrennt.

Davor hatte Ivanisevic auch Marin Cilic, Tomas Berdych und Milos Raonic gecoacht, doch der Wechsel ins Frauen-Lager überraschte. “Ich weiß, dass viele Leute es seltsam fanden und dass die Leute von unserer Zusammenarbeit überrascht waren, aber nicht ich – ich brauchte nach Novak eine Kehrtwende”, sagte der 53-Jährige der Website der Tennis-Majors in einem am Dienstag veröffentlichten Interview.

Er habe mit Djokovic alles gewonnen. “Ich freue mich riesig auf diese neue Herausforderung”, so der mittlerweile 43-Jährige. Er habe sich früher nie auf der WTA-Tour gesehen, doch das hat sich nun geändert. Rybakina ist aktuell Weltranglisten-Fünfte und hat 2024 die Titel in Brisbane, Abu Dhabi und Stuttgart gewonnen, danach wurde sie von Verletzungen und Erkrankungen zurückgeworfen. Bei den WTA Finals hat sie ihre ersten beiden Gruppenmatches verloren.