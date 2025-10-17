Aktuelle Seite: Home > Sport > Graz bremst Lauf des VSV mit 6:1-Auswärtssieg
Graz bremst Lauf des VSV mit 6:1-Auswärtssieg

Freitag, 17. Oktober 2025 | 22:09 Uhr
APA/EXPA/JOHANN GRODER
Von: apa

Die Graz 99ers haben am Freitag den Lauf des VSV in der ICE Eishockey League gebremst. In Villach feierten die Steirer einen 6:1-Erfolg und kamen Leader Olimpija Ljubljana auf zwei, Pustertal auf einen Zähler nahe. Die Slowenen besiegten Salzburg nach Verlängerung 4:3, die Südtiroler gewannen bei Nachzügler Pioneers Vorarlberg mit 4:2. Der KAC feierte in Wien ein 3:2.

Graz bekam die Partie in Villach erst mit vier Toren im Schlussdrittel unter seine Kontrolle, Frank Hora netzte doppelt. Den Ehrentreffer für die Adler, die in den 5 Partien davor 12 von möglichen 15 Punkten geholt hatten, steuerte Alexander Rauchenwald zum 1:2 (29.) bei. Der VSV ist zwei Punkte hinter Graz Vierter.

Salzburg lag in Laibach durch den Doppelpack von Mario Huber (10., 13.) früh mit 2:0 in Front, zehn Minuten vor dem Ende aber mit 2:3 in Rückstand. Connor Corcoran (58.) rettete die Bullen schließlich in die Verlängerung, wo T.J. Brennan sein Ex-Team k.o. schoss. Die Salzburger sind nach wie vor Sechster.

Nächste Caps-Niederlage, Linz weiter Schlusslicht

Der KAC bejubelte wenige Tage nach dem Aus in der Champions Hockey League den vierten Liga-Sieg in Folge. Den entscheidenden Treffer landete Simon Bourque schon in der 44. Minute, die Capitals blieben im Finish glücklos und gingen zum vierten Mal en suite als Verlierer vom Platz. Die Tendenz der vergangenen Saison blieb so gewahrt – 2024/25 verloren die Caps alle ihre Spiele gegen den KAC.

Ebenfalls glücklos agiert derzeit Vorjahreshalbfinalist Linz. Die Oberösterreicher lagen bei Liganeuling Ferencvaros Budapest erst mit 0:1 (27.) und nach einem Doppelschlag innerhalb von 57 Sekunden zu Beginn des Mitteldrittels (42.) mit 0:3 in Rückstand. Die späte Aufholjagd in den beiden Schlussminuten durch Treffer von Julian Pusnik und Stefan Gaffal blieb unbelohnt, die Black Wings als einziges Team weiter ohne Saison-Auswärtssieg.

© 2025 First Avenue GmbH
 