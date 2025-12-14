Aktuelle Seite: Home > Sport > Gstrein bei Meillard-Slalomführung Halbzeitsechster
Gstrein bester Österreicher zur Halbzeit in Val d'Isere

Gstrein bei Meillard-Slalomführung Halbzeitsechster

Sonntag, 14. Dezember 2025 | 10:40 Uhr
Gstrein bester Österreicher zur Halbzeit in Val d\'Isere
APA/APA/AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE
Schriftgröße

Von: apa

Bescheiden ist am Sonntag der erste Durchgang des Weltcup-Slaloms der Männer in Val d’Isere für das österreichische Team verlaufen. Fabio Gstrein ist zur Halbzeit Sechster, er hat 0,71 Sek. Rückstand auf Spitzenreiter Loic Meillard. Hinter dem Schweizer folgen mit Timon Haugan, Atle Lie McGrath und Henrik Kristoffersen drei Norweger. Johannes Strolz (+1,78), Michael Matt (+1,88) und Marco Schwarz (+2,18) lagen auf Rängen zwischen 15 und 25. Manuel Feller schied aus.

Ebenfalls nicht das Ziel sahen Dominik Raschner und Joshua Sturm. Simon Rueland verpasste die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Nicht am Start war wegen Rückenproblemen Adrian Pertl.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
Kommentare
69
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Kommentare
69
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Kommentare
57
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
„Für ein sozial gerechteres, lebenswerteres und wieder leistbares Südtirol“
Kommentare
39
„Für ein sozial gerechteres, lebenswerteres und wieder leistbares Südtirol“
Olympia-Zitterpartie in Italien
Kommentare
26
Olympia-Zitterpartie in Italien
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 