100 Tore in 111 Spielen: "Tormaschine" Erling Haaland

Haaland-Rekord bei Torfestival in Fulham

Dienstag, 02. Dezember 2025 | 22:37 Uhr
100 Tore in 111 Spielen:
APA/APA/AFP/OLI SCARFF
Von: apa

Bei einer verrückten Partie mit neun Toren im Auswärtsspiel bei Fulham hat Erling Haaland den nächsten Meilenstein gelegt. Der 25-jährige Norweger traf beim 5:4-Zittersieg von Manchester City in der 17. Minute zum 1:0 und avancierte zu jenem Spieler, der die 100-Tore-Marke in der Premier League am schnellsten erreicht hat. Haaland benötigte dafür 111 Spiele, 13 weniger als der bisherige Rekordmann Alan Shearer.

Haaland war zuletzt ohne Torerfolg gegen Newcastle United und Leeds United geblieben, leitete diesmal aber den Sieg ein, der nach weiteren Toren von Tijani Reijnders (37.), Phil Foden (44., 48.) und eines Eigentors von Sander Berge (54.) bereits in trockenen Tüchern schien. Fulham kam nach dem 1:5 aber durch Alex Iwobi (57.) und Samuel Chukwueze (72., 78.) noch einmal bis auf 4:5 heran und sorgte damit für ein heißes Finish. Durch den Sieg liegt Manchester City vorerst zwei Punkte hinter Arsenal. Der Spitzenreiter empfängt am Mittwoch Brentford.

