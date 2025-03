Hoffenheim verliert im Abstiegskampf ohne Prass in St. Pauli

Von: apa

Die TSG Hoffenheim hat es verabsäumt, in der deutschen Fußball-Bundesliga einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Das Team von Trainer Christian Ilzer musste sich am Freitag nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage beim FC St. Pauli mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. St. Pauli kam dem Tabellen-13. damit bis auf einen Zähler nahe. Alexander Prass fehlte Hoffenheim nach seinen jüngsten Sprunggelenksproblemen, David Nemeth spielte bei den Siegern durch.

St. Pauli verschaffte sich im Abstiegskampf Luft, liegt vorerst fünf Punkte vor dem Relegationsplatz. Das Goldtor erzielte Noah Weißhaupt nach einem folgenschweren Fehlpass von Hoffenheim-Goalie Oliver Baumann (51.). Prass hatte vergangene Woche beim 1:1 gegen Heidenheim nach dem Aufwärmen kurzfristig passen müssen. Diese Woche stieg der 23-Jährige wieder ins Training ein, im Matchkader schien er aber nicht auf. Für das ÖFB-Länderspieldoppel kommende Woche gegen Serbien ist der Linksverteidiger von Teamchef Ralf Rangnick nominiert.