Innsbrucker Haie verlieren Owre und kritisieren Liga

Dienstag, 02. Dezember 2025 | 17:42 Uhr
Von: apa

Die Innsbrucker Haie müssen für den Rest der Saison auf ihren Topscorer verzichten. Der Kanadier Steven Owre zog sich beim Spiel gegen den HCB Südtirol bei einem Foul eine schwere Knieverletzung zu, wie der Eishockey-Club am Dienstag mitteilte und dabei auch Kritik übte. Aus Sicht des Vereins sei der Schutz des Spielers nicht ernst genug genommen worden. “Der HCI akzeptiert die sportliche Realität, erwartet sich aber klare Antworten und Konsequenzen”, hieß es da etwa.

“Der Schutz der Spieler – insbesondere bei Angriffen auf Knie und Kopf – darf kein Lippenbekenntnis bleiben. Wenn wiederholte, klar riskante Aktionen ohne ernsthafte Folgen für die Verursacher bleiben, schadet das nicht nur einem Club, sondern der gesamten Liga und ihrer Glaubwürdigkeit”, erklärten die Innsbrucker. Bereits gegen KAC sei ein als gefährlich eingestufter Open-Ice-Hit am Liga-MVP von 2024 ungeahndet geblieben. Die Attacke Richtung Knie im darauffolgenden Spiel gegen Bozen wurde lediglich mit einer Zwei-Minuten-Strafe sanktioniert.

