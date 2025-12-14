Aktuelle Seite: Home > Sport > Inter neuer Tabellenführer – Napoli verliert, Milan remis
Inter jubelt über Platz eins in der Serie A

Inter neuer Tabellenführer – Napoli verliert, Milan remis

Sonntag, 14. Dezember 2025 | 19:59 Uhr
Inter jubelt über Platz eins in der Serie A
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Von: apa

Inter Mailand hat am Sonntag Platz eins in der italienischen Fußball-Serie-A übernommen. Die “Nerazzurri” feierten gegen Genoa einen 2:1-Auswärtssieg und profitierten von Napolis 0:1 bei Udinese und AC Milans Heim-2:2 gegen Sassuolo. Inter liegt nun mit 33 Punkten vor Milan (32) und Napoli (31.). Yann Bisseck (6.) und Lautaro Martinez (38.) trafen für den neuen Spitzenreiter, Genoas Tor durch Vitinha (68.) war für die Hausherren zu wenig.

Napoli verlor durch ein Tor von Jurgen Ekkelenkamp (73.). Für Milan war ein Doppelpack von Davide Bartesaghi (34., 47.) zu wenig.

