Italiencup Boulder in Prato: Matilda Liú Moar in Topform

Von: mk

Prato – Gute Ergebnisse konnte die AVS-Delegation auch beim dritten und letzten Wettbewerb der Saison des Italiencups im Boulder einfahren. Matilda Liú Moar erreichte Platz 5, der erst 15-jährige Pier Giulio Paglierani erkletterte Rang 13.

Am vergangenen Wochenende reiste eine Delegation von sechs AVS‑Athletinnen und -Athleten nach Prato. Die Qualifikation für das Halbfinale verlief für das Team nahezu perfekt: Fünf der sechs Athleten konnten sich nach einer sehr anspruchsvollen Runde souverän für das Halbfinale qualifizieren.

Im Halbfinale wurde das Niveau der Boulder nochmals deutlich angehoben. Schließlich gelang es Matila Liù Moar als einziger Südtiroler Athletin, den Sprung ins Finale zu schaffen. Dort zeigte sie eine starke Leistung und belegte einen hervorragenden 5. Platz.

Zu erwähnen sicherlich auch der hervorragende 13. Rang vom erst 15-jährigen Pier Giulio Paglierani.

Weitere Ergebnisse unserer Athletinnen und Athleten:

Emmy Lang – 19. Platz

Emma Benazzi – 20. Platz

Bettina Dorfmann – 21. Platz

Vanessa Atz – 35. Platz

Damit ist die Italiencup-Saison im Boulder abgeschlossen; ab Mitte April folgen die drei Wettbewerbe des Italiencup im Lead.