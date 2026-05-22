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Italiener Bettiol siegte auf 13. Giro-Etappe

Italiener Bettiol gewinnt 13. Giro-Etappe – Gall 24.

Freitag, 22. Mai 2026 | 17:28 Uhr
Italiener Bettiol siegte auf 13. Giro-Etappe
APA/APA/AFP/LUCA BETTINI
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Von: apa

Der Italiener Alberto Bettiol hat am Freitag die 13. Etappe des Giro d’Italia nach 189 Kilometern von Alessandria nach Verbania für sich entschieden. In der Gesamtwertung gab es keine großen Änderungen. Felix Gall kam mit 13:06 Minuten Rückstand als 24. unmittelbar vor seinem Decathlon-Helfer Gregor Mühlberger ins Ziel und liegt als Vierter weiter 2:30 Minuten hinter Spitzenreiter Afonso Eulalio sowie 1:57 Minuten hinter dem Zweiten Jonas Vingegaard, der Etappen-21. wurde.

Der 32-jährige Bettiol, der 2019 die Flandern-Rundfahrt gewonnen hatte, sorgte für den dritten italienischen Tagessieg beim diesjährigen Giro und bejubelte nach einem Solo-Ritt am Lago Maggiore im Norden des Landes seinen insgesamt zweiten Erfolg bei der Italien-Rundfahrt. Schon 2021 war er einmal erfolgreich. Der Norweger Andreas Leknessund wurde Tageszweiter, der Belgier Jasper Stuyven Dritter.

Zu einer Verschiebung in der Gesamtwertung könnte es am Samstag kommen. Auf der 14. Etappe steht die erste Gebirgsetappe in den Alpen mit einer Bergankunft bevor. Zwischen Aosta und Pila gibt es drei Anstiege der ersten und jeweils einen der zweiten und dritten Kategorie.

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