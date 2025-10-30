Aktuelle Seite: Home > Sport > Italiens Ex-Teamchef Spalletti neuer Trainer von Juventus
Italiens Ex-Teamchef Spalletti neuer Trainer von Juventus

Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 19:07 Uhr
Von: APA/Reuters/dpa

Der ehemalige italienische Fußball-Teamchef Luciano Spalletti soll Juventus Turin wieder zum Erfolg führen. Der 66-Jährige ist am Donnerstag zum neuen Trainer des italienischen Rekordmeisters ernannt worden. Spalletti folgt auf den Kroaten Igor Tudor, der zu Wochenbeginn nach acht sieglosen Pflichtspielen gehen musste. Juventus liegt nach neun Spielen nur auf Rang sieben mit sechs Punkten Rückstand auf das Führungsduo SSC Napoli und AS Roma.

Spalletti war bis zum Sommer Teamchef der Squadra Azzurra und musste im Juni nach einem 0:3-Debakel gegen Norwegen in der WM-Qualifikation gehen. Als Vereinstrainer hatte er den SSC Napoli in der Saison 2022/23 zum Meistertitel geführt. Weitere Stationen seiner bisherigen Trainerkarriere waren unter anderem AS Roma, Inter Mailand und Zenit St. Petersburg.

Spalletti erhielt einen Vertrag bis Saisonende. Laut italienischen Medienberichten enthält der Vertrag eine Klausel, wonach er sich um zwei Jahre verlängert, falls der Verein in dieser Saison zumindest Platz vier erreicht und sich für die Champions League qualifiziert.

