Jannik Sinner erreicht Viertelfinale in Peking

Von: fra

Peking – Jannik Sinner hat das Achtelfinale des ATP-Turniers in Peking gewonnen. Nach einem spannenden Dreisatzmatch gegen den Franzosen Atmane setzte sich die Nummer zwei der Welt mit 6:4, 5:7 und 6:0 durch.

Der erste Satz verlief ausgeglichen, Atmane war vor allem bei den Assen mit 11:3 überlegen. Im zweiten Satz entwickelte sich ein intensives Duell mit zahlreichen Breakchancen auf beiden Seiten, den Satz entschied schließlich Atmane mit 7:5 für sich. Im entscheidenden dritten Satz dominierte Sinner das Spiel trotz eines kurzen Ausrutschers und gewann das Satzspiel zu Null. Gegen Ende litt Atmane zudem unter Krämpfen.

Im Viertelfinale trifft Sinner auf den Ungarn Fabian Marozsan. Das bislang einzige Aufeinandertreffen entschied Sinner für sich. Für Sinner ist es das dritte Jahr in Folge, in dem er in Peking das Viertelfinale erreicht.