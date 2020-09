Jannik Sinner gelingt in Rom ein Glanzstück

Rom – Dem Sextner Tennisprofi Jannik Sinner ist am Mittwoch ein weiteres Glanzstück gelungen. Beim Masters-Turnier in Rom bezwang er die Nummer sechs der Welt, Stefanos Tsitsipas. Noch nie in seiner bisher bereits fulminanten Tenniskarriere hat Sinner einen auf der ATP-Liste so gut platzierten Spieler in die Schranken gewiesen.

Am Freitag trifft der Südtiroler auf den Bulgaren Grigor Dimitrov, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.