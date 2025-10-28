Aktuelle Seite: Home > Sport > Juniors bauen mit Heimsieg gegen die Wipptal Broncos Tabellenführung aus
Sterzinger verlieren knapp mit 1:2

Juniors bauen mit Heimsieg gegen die Wipptal Broncos Tabellenführung aus

Dienstag, 28. Oktober 2025 | 22:08 Uhr
RBJ-WSV
Red Bull Eishockey Akademie / Heiko Mandl - Red Bull Hockey Juniors
Von: ka

Salzburg/Sterzing – Die Red Bull Hockey Juniors feierten im einzigen Dienstagsspiel der Alps Hockey League ihren sechsten Sieg in Serie. Die Salzburger setzten sich zu Hause gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan mit 2:1 durch und bauten damit ihre Tabellenführung aus. Maximilian Wurzer und Nick Maul erzielten die Treffer für die Hausherren.

Wie schon im ersten Saisonduell behielten die Juniors auch diesmal gegen die Broncos die Oberhand. Nach dem 4:1-Auswärtssieg vor zehn Tagen legten die Salzburger am Dienstagabend in eigener Halle nach. Die spielbestimmenden Hausherren gingen in der zehnten Minute in Führung, als Maximilian Wurzer im Slot frei zum Abschluss kam. Auch im weiteren Verlauf dominierten die Juniors das Geschehen, ließen ihre Chancen jedoch lange ungenutzt. In der 54. Minute sorgte Nick Maul schließlich nach einem Konter und perfektem Oberhauser-Zuspiel für das 2:0. Sterzing riskierte in der Schlussphase alles und nahm Goalie Groh zwei Minuten vor dem Ende vom Eis. 43 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit gelang Davide Conci zwar der Anschlusstreffer, doch mehr war für die Gäste nicht mehr möglich. Die Juniors festigten ihre Rolle als aktuell bestes Heimteam der Liga und bauten die Tabellenführung aus.

Red Bull Eishockey Akademie / Heiko Mandl – Red Bull Hockey Juniors

Cortina gegen Gröden verschoben

Die für Dienstag angesetzte Partie zwischen S.G. Cortina Hafro und HC Gherdeina valgardena.it wurde kurzfristig auf Sonntag, den 7. Dezember verschoben. Grund dafür ist, dass Gröden krankheitsbedingt keinen Torwart stellen und somit nicht antreten kann. Cortina stimmte der Verschiebung zu, sodass die Partie neu angesetzt werden konnte.

Alps Hockey League: Di, 28.10.2025:

Red Bull Hockey Juniors – Wipptal Broncos Weihenstephan 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Referees: R. HUBER, SPIEGEL, Dummermuth-Haas, Strimitzer
Goals RBJ: Wurzer (10.), Maul (54.)
Goal WSV: Conci (60.)

Bezirk: Wipptal

