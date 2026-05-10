Karate-Wochenende mit Traumergebnissen

Von: luk

Mühlbach/Santa Marinella – Beim Italienpokal, dem Saisonshöhepunkt für Farbgurte, hat Karate Mühlbach vier Gold-, eine Silber und eine Bronzemedaille gewonnen. Beim „Campionato Italiano Assoluti“ erkämpft Florian Fischnaller die Bronzemedaille. Ausgetragen wurden beide Turniere in Santa Marinella (RM).

Beim Italienpokal dürfen nur Farbgurte teilnehmen – somit zeugt ein erfolgreicher Italienpokal von der guten Nachwuchsarbeit; und Karate Mühlbach hat bewiesen, ganz vorne dabei zu sein!

Im Kumite (Zweikampf) sind die Karatekas der Marktgemeinde zu Recht gefürchtet, da sie technisch sauber und taktisch intelligent kämpfen. So haben Jonas Malleier, Jakob Silgoner und Norbert Öttl Gold gewonnen, während Julia Mair auf Platz zwei gekommen ist. „Eindrucksvoll, wie die Athleten das intensive Training der vergangenen Wochen konsequent umsetzen konnten“, so Trainer Martin Pezzei.

Im Kata (Form-Wettkampf) hat Julia Mair Gold und Jonas Malleier Bronze gewonnen. Auf den unglücklichen vierten Platz ist Greta Fischer gekommen.

Italienmeisterschaft Assoluti

Bei diesem Wettkampf, an dem nur Braun- und Schwarzgurte teilnehmen dürfen, nehmen die Besten der Besten teil – und es wird nur zwischen Geschlecht und Alter, nicht zwischen Gewichtsklassen unterschieden, was eine besondere Herausforderung darstellt. Der Top-Athlet von Karate Mühlbach, der 21-jährige Florian Fischnaller, hat dabei alle Erwartungen übertroffen und die Bronzemedaille gewonnen. „In dieser schwierigen Saison, in der bei Florian vieles nicht nach Plan gelaufen ist, er aber weiterhin konstant, fleißig und zielgerichtet ins Training investiert hat, wurde er für seinen vorbildlichen Einsatz belohnt“, so Trainer Pezzei.

Seine ersten beiden Kämpfe hat Fischnaller eindrucksvoll für sich entschieden; den dritten Kampf dann aber verloren und er musste in die Trostrunde – gegen einen Gegner, den er bereits gut kannte. „Wie dieser Kampf um Bronze abgelaufen ist, kann einfach nur mit dem Wort traumhaft zusammenfasst werden“, so Pezzei. Es war eine der besten Leistungen, die Fischnaller in seiner Karriere gezeigt hat, sich dabei strikt an die Strategie gehalten und den Kampf um Bronze mit einem eindrucksvollen 7:0-Sieg für sich entschieden hat – mit einem finalen Punkt, der in der gesamten Halle für Applaus gesorgt hat.

Zum ersten Mal teilgenommen haben bei der „Italienmeisterschaft Assoluti“ die beiden Nachwuchs-Talente Anna Gallmetzer (13) und Maria Peintner (14). Beim Kata-Wettkampf, der stilübergreifend ausgetragen wurde, haben sie sich selbst übertroffen und in ihrer jeweiligen Kategorie das Finale der besten zwölf erreicht. Im Kumite ist Anna Gallmetzer auf Platz fünf gekommen, während sich Maria Peintner mit Platz sieben zufriedengeben musste.

„Alle drei Athleten haben die Qualität von Karate Mühlbach eindrucksvoll unter Beweis gestellt und das gesamte Team stolz gemacht“, so der überglückliche Trainer.