Kein neuer Vertrag: Müller verlässt Bayern mit Saisonende

Von: apa

Die Ära von Thomas Müller beim FC Bayern München geht im Sommer zu Ende. Sein mit Saisonende auslaufender Vertrag wird nicht mehr verlängert. Das gab der 35-Jährige, der seit seiner Jugend für die Bayern spielt, am Samstagvormittag in den sozialen Netzwerken bekannt. Mit den Münchnern gewann der Offensivmann bisher unter anderem zwölf deutsche Meisterschaften sowie 2013 und 2020 die Champions League. In den vergangenen Jahren hatte er kein Stammleiberl mehr.

Der Weltmeister von 2014 hat für den deutschen Tabellenführer in dieser Saison erst ein Ligator erzielt. Meist kam er nicht über die Rolle als “Joker” hinaus. “Auch nach all den Jahren habe ich, ungeachtet meiner Spielminuten, immer noch sehr viel Spaß, mit den Jungs zusammen auf dem Platz zu stehen und gemeinsam für unsere Farben um Titel zu kämpfen”, schrieb Müller in einem offenen Brief an die Bayern-Fans.

Die Rolle hätte er sich auch für die kommende Saison gut vorstellen können. Der Verein habe sich jedoch bewusst dazu entschieden, keinen neuen Vertrag mit ihm zu verhandeln. “Auch wenn dies nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt”, betonte Müller. Er empfinde eine “tiefe Freude, 25 unglaublich intensive Jahre für meinen Herzensverein aufgelaufen zu sein”. Müller war 2000 im Alter von zehn Jahren vom TSV Pähl in die Jugendabteilung des deutschen Rekordmeisters gewechselt. Schon in seinem Kinderzimmer hingen die Bayern-Poster.

Müller träumt vom “Finale Dahoam” als Krönung

Wo Müller seine Karriere fortsetzt, ist offen. Zuletzt war unter anderem über ein mögliches Engagement in den USA spekuliert worden, wo der Routinier laut Vereinsangaben bei der Club-WM im Sommer auch seine Abschiedsvorstellung im Bayern-Dress geben wird. Vorerst gelte sein voller Fokus den verbliebenen Saisonzielen, erklärte Müller. “Es wäre ein Traum für mich, die Meisterschale wieder nach Hause zu holen und Ende Mai das ersehnte Finale Dahoam zu erreichen.” Jenes in der Champions League nämlich.

In dieser treffen die Bayern am Dienstag (21.00 Uhr/live Sky) im Viertelfinal-Hinspiel auf Inter Mailand. Sie müssen dabei auf ihren Offensivstar Jamal Musiala verzichten. Der 22-Jährige zog sich am Freitag beim 3:1-Ligasieg in Augsburg eine Oberschenkelverletzung zu. Zu deren genauem Grad machte der Club vorerst keine Angaben. “Es sieht jetzt nicht so brillant aus”, kommentierte Bayerns Sportvorstand Max Eberl. “Für Dienstag wird es nicht reichen.”