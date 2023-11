Knappe Niederlage für Jakob Pöltl zum NBA-Jubiläum

Jakob Pöltl absolvierte den 500. Einsatz in der regulären NBA-Saison

Jakob Pöltl hat bei seinem 500. Einsatz in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) am Freitag (Ortszeit) eine knappe Niederlage einstecken müssen. Die Toronto Raptors verloren gegen die Boston Celtics mit 105:108. Für den Jubilar aus Wien standen elf Punkte, acht Rebounds, vier Assists und ein Steal zu Buche. Der Center war 33:50 Minuten auf dem Parkett dabei.

Die Raptors zeigten einmal mehr Comeback-Qualitäten, waren sie doch zur Halbzeit bereits mit 49:65 zurückgelegen. Pöltl blieb es vorbehalten, sein Team 1:19 Minuten vor Schluss mit 103:101 letztmals in Führung zu bringen. Einen durchaus möglichen Sieg in der dank der starken zweiten Spielhälfte der Kanadier bis zum Schluss hoch spannenden Partie verhinderte mit Derrick White ausgerechnet ein ehemaliger Mitspieler des 28-jährigen Wieners. Der frühere Teamkollege Pöltls bei den San Antonio Spurs traf bei noch 28 Sekunden Restspielzeit zum 106:103 für die Celtics.

Er habe sein Jubiläum “nicht am Radar” gehabt und demnach “nicht daran gedacht”, sagte Pöltl nach der Partie. Natürlich wäre es schön gewesen zu gewinnen, fügte der heimische NBA-Pionier hinzu. Er hat in der regulären Saison bisher 263 Siege zu Buche stehen. Zudem hält der Center mittlerweile u. a. bei 4.059 Punkten, 3.275 Rebounds und 620 Blocks in der stärksten Basketballliga der Welt.

Boston, nunmehr alleiniger NBA-Leader, feierte den fünften Sieg in Serie und den zehnten im zwölften Saisonspiel. Toronto hält bei einer 5:7-Bilanz. Die besten Scorer waren Pascal Siakam und Dennis Schröder mit je 23 Punkten aufseiten der Kanadier. Die Celtics wurden von Jaylen Brown mit ebenfalls 23 Zählern angeführt.

Die Partie gegen Boston war für Toronto auch die erste im Rahmen des neuen Turnierformats. Mit dem “In-Season-Tournament” um die NBA-Cup genannte Trophäe soll die Spannung während der regulären Spielzeit erhöht werden. Der Sieger wird am 9. Dezember in Las Vegas gekürt.

Im vierten Heimspiel in Serie treffen die Raptors am Sonntag auf die Detroit Pistons. Der Nachzügler im NBA-Osten erlitt am Freitag mit einem 100:108 bei den Cleveland Cavaliers die elfte Niederlage im 13. Saisonspiel.

Die Philadelphia 76ers blieben den Celtics mit einem 126:116 bei den Atlanta Hawks auf den Fersen. Joel Embiid sorgte für 32 Punkte der Sieger. Titelverteidiger Denver Nuggets erlitt mit 110:115 bei den New Orleans Pelicans die dritte Niederlage im zwölften Saisonspiel. Daran änderten auch das 110. Karriere-Triple-Double von Nikola Jokic nichts. Der Center verbuchte 26 Punkte, 18 Assists und 16 Rebounds. Ebenfalls 26 Zähler markierte Zion Williamson bei den Pelicans.

NBA-Ergebnis vom Freitag: Toronto Raptors (11 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists in 33:50 Minuten von Jakob Pöltl) – Boston Celtics 105:108.