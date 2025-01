Kraus in 2. Quali-Runde der Australian Open, Rodionov out

Von: apa

Sinja Kraus hat die erste Hürde auf dem Weg in den Hauptbewerb der Australian Open souverän gemeistert. Die 22-jährige Wienerin gewann am Dienstag ihr Erstrundenmatch in der Qualifikation für das Grand-Slam-Tennisturnier in Melbourne gegen die Slowakin Viktoria Hruncakova in 61 Minuten mit 6:1,6:2. Jurij Rodionov ist dagegen ausgeschieden, er unterlag in der ersten Qualifikationsrunde dem Argentinier Thiago Tirante mit 6:7(5),6:4,4:6.

Kraus ist in der Nacht auf Mittwoch ab Mitternacht wieder im Einsatz, sie trifft in der zweiten Qualifikationsrunde auf die Kroatin Jana Fett. Lukas Neumayer, der ebenfalls in der zweiten Runde steht, spielt ab 1:30 Uhr MEZ gegen den Italiener Matteo Gigante. Kraus und Neumayer standen bisher noch nie in einem Major-Hauptfeld.