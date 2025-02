Lamparter Fünfter, Geiger siegt in Otepää

Von: apa

Johannes Lamparter hat am Samstag beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Otepää als bester ÖSV-Mann Rang fünf belegt. Der Sieg im 10-km-Verfolgungsrennen ging an den Deutschen Vinzenz Geiger, 0,7 Sek. vor dem norwegischen Topstar Jarl Magnus Riiber. Thomas Rettenegger, Fabio Obermeyr und Stefan Rettenegger kamen auf die Ränge neun bis elf. In der 5-km-Verfolgung der Frauen war Claudia Purker als Fünfte gut wie nie, Annalena Slamik wurde wie am Vortag Zehnte.

Lamparter trauerte ein bisschen einem nicht so gelungenen Sprung nach, er war 10,5 m früher als Sprungsieger Geiger (101,5 m) gelandet. Damit ging er nur als 13. in die 10-km-Loipe. “Der Sprung war nicht ganz so, leider. Alles in allem war es ein solider Tag, aber nicht ganz das Gelbe vom Ei. Ich hoffe, dass ich morgen einen besseren Sprung hinbringe. Auf der Loipe fühle ich mich sehr gut”, sagte Lamparter.

Die Österreicher hatten schnelle Langlaufski, davon zeugten auch die Plätze eins (Stefan Rettenegger), zwei und fünf in der reinen Laufzeit.

Bisher bestes Weltcup-Resultat für Purker

Wie Lamparter landete auch Claudia Purker auf Platz fünf, ihre Freude darüber war freilich weit größer. Sie lag am Ende 1:05,4 Minuten hinter der norwegischen Siegerin Ida Marie Hagen zurück, auf die drittplatzierte Deutsche Nathalie Armbruster fehlten ihr knapp 15 Sekunden. Hagen feierte ihren siebenten Saisonsieg.

“Der Tag hat mega mit einem geilen Sprung auf der Schanze angefangen, und das Rennen war einfach ein Traum”, erklärte die 26-jährige Salzburgerin. Slamik durfte sich in Abwesenheit von Lisa Hirner erneut über Platz zehn und damit die Egalisierung ihres bisher besten Resultats (am Freitag, Anm.) freuen.