Landesmeisterschaften im Naturbahnrodeln in Gröden
Südtirols Alpin- und Sportrodler haben in Plan de Gralba den Saisonabschluss gefeiert

Landesmeisterschaften im Naturbahnrodeln in Gröden

Montag, 09. März 2026 | 21:09 Uhr
CastiglioniJenny_Alpinrodel
Maximilian Preindl
Von: ka

Wolkenstein – Am Wochenende haben Südtirols Alpin- und Sportrodler in Plan de Gralba in Gröden einen gemeinsamen Saisonabschluss gefeiert. Neben spannenden Wettkämpfen unter den Athleten stand vor allem eines im Mittelpunkt: die Gemeinschaft zwischen Alpinrodlern und Sportrodlern!

Die Rodler, welche sich unter der Saison nur beim Training begeben, da ihre Rennen auf denselben Bahnen, aber auf unterschiedlichen Sportgeräten und von unterschiedlichen Verbänden ausgetragen werden, konnten bei der zweiten gemeinsamen Landesmeisterschaft miteinander die erfolgreichen Saisonen abschließen. Die gemeinsame Freude am Rodelsport auf Naturbahn spiegelte sich im Wetter und dem wunderschönen Panorama der Dolomiten wider.

Bei den Alpinrodlerinnen gewann an diesem Wochenende Castiglioni Jenny vom ASV Latsch. Sie setzte sich sehr knapp – mit einem Vorsprung von sieben Hundertstelsekunden – vor Staffler Nadine vom ASV Laas Raiffeisen und Mittermair Daniela vom ASV Deutschnofen durch. Bei den Sportrodlerinnen gewann Theresa Hilpold vom ASV Latzfons-Verdings vor Runggatscher Silvia und Runggatscher Hannah, welche beide für den ASV Villnöss an den Start gingen.

Die neuen Landesmeister bei den Herren heißen Oberhofer Alex (ASV Laas Raiffeisen) bei den Alpinrodlern und Simon Schwienbacher (ASC Laugen-Tisens) bei den Sportrodlern. Das Podest der Alpinrodler komplettierten Gruber Daniel (ASV Laas Raifeissen) und Lambacher Matthias (ASV Villnöss) und bei den Sportrodlern Gräber Maximilian (ASC Olang) und Gruber Christof (ASV Villanders).

Bei den Doppelsitzern ging der Landesmeistertitel im Sportrodeln an Lambacher/Schwienbacher vom ASV Villnöss und bei den Alpinrodlern holten sich Lambacher/Lambacher ebenfalls vom ASV Villnöss den Titel.

Die Landesmeister der Vereinswertung kommen bei den Alpinrodlern vom ASV Laas Raifeissen und bei den Sportrodlern vom ASC Laugen-Tisens. Südtirols Rodelsportler gehen nun in die wohlverdiente Sommerpause und werden sich gegen Ende des Jahres bei den ersten Trainingseinheiten auf den tollen Rodelbahnen unseres Landes wiedersehen.

Bezirk: Salten/Schlern

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

