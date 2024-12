LASK in Florenz chancenlos – 0:7 gegen Fiorentina

Von: apa

Fiorentina hat dem LASK die Grenzen brutal aufgezeigt und den Athletikern richtig eingeschenkt. Der italienische Spitzenclub feierte am Donnerstag in der Fußball-Conference-League in Florenz ein 7:0-(3:0)-Schützenfest und fügte den Linzern ihre höchste Europacup-Niederlage zu. Der LASK kann das Überwintern im dritthöchsten Europacup-Bewerb damit schon vor dem abschließenden Heimspiel am 19. Dezember gegen Vikingur Reykjavik abschreiben.

“Wir brauchen ein perfektes Spiel”, hatte Kapitän Robert Zulj vor der Reise nach Florenz gemeint. Schnell war klar, dass diese Hoffnung nicht in Erfüllung gehen wird. Fiorentina, der stärkste Linzer Gegner im heurigen Bewerb, setzte die Elf von Markus Schopp von der ersten Minute an unter Druck und sorgte stets auch für Torgefahr.

Fiorentina legt gleich los

Schon nach 70 Sekunden lag der Ball nach Verwirrung in der Linzer Abwehr erstmals im Netz, der Treffer von Moise Kean wurde nach VAR-Check wegen Handspiels jedoch aberkannt. In der 7. Minute tauchte Jonathan Ikoné alleine im Strafraum auf, verzog aber. Der dritte Versuch saß, Riccardo Sottil versenkte die Hereingabe von Fabiano Parisi (10.).

Ein Fehler des Finalisten von 2023 und 2024 im eigenen Strafraum hätte dem LASK beinahe den Ausgleich gebracht, von Maximilian Entrup sprang der Ball an die Latte (12.). Es sollte die einzige echte Gefahr für die “Viola” im gesamten Spiel bleiben. Fiorentina machte noch vor der Pause praktisch alles klar. Ein schlechter Rückpass von Maksim Talowjerow landete vor den Beinen von Christian Kouamé, dessen Vorlage Ikoné nur noch einschieben musste (22.). Amir Richardson sorgte per Kopf nach Freistoß-Flanke von Sottil für das 3:0 (40.).

Viola in Spiellaune

Auch nach der Pause ließ die Mannschaft von Trainer Raffaele Palladino ihrer Spielfreude freien Lauf. Fiorentina ließ Ball und Gegner laufen und schloss noch viermal erfolgreich ab. Sottil schnürte in der 58. Minute den Doppelpack, Rolando Mandragora (69.) traf zum 5:0, von Filip Stojkovic landete der Ball im eigenen Tor (82.), ehe Albert Gudmundsson mit einem Foul-Elfmeter (85.) den bitteren Endstand herstellte.

Der LASK ging zum zweiten Mal im Europacup mit einem 0:7 unter, davor war das auch am 28. September 1977 im UEFA-Cup in Budapest gegen Ujpest der Fall. Die Linzer liegen in der 36er-Liga mit zwei Zählern nur auf Rang 34, Fiorentina ist mit dem vierten Sieg im fünften Spiel auf gutem Weg Richtung Achtelfinale.