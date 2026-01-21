Aktuelle Seite: Home > Sport > LASK verpflichtet niederländischen Innenverteidiger Mbuyamba
Xavier Mbuyamba bei einem Tackling

LASK verpflichtet niederländischen Innenverteidiger Mbuyamba

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 16:31 Uhr
Von: apa

Der LASK hat sich mit dem niederländischen Innenverteidiger Xavier Mbuyamba verstärkt. Der 24-Jährige wechselt vom Erstligisten FC Volendam aus seiner Heimat zum aktuellen Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga. Mbuyamba unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028 bei den Linzern, gaben diese am Mittwoch bekannt. Der Kontrakt des 1,95-Meter-Mannes in Volendam wäre nur noch bis Saisonende gelaufen. Zur Höhe der Ablösesumme gab es vorerst keine Angaben.

Mbuyamba war im Nachwuchs eine Saison beim FC Barcelona (2019/20) und danach zwei Jahre bei Chelsea tätig, ehe er sich in Volendam bei den Profis etablierte. Der vielversprechende Youngster musste zwischenzeitlich wegen Herzproblemen pausieren, 2024 wurde ihm laut niederländischen Medienberichten ein Defibrillator eingesetzt. In der Vorsaison führte Mbuyamba seinen Club als Schlüsselspieler in der 2. Liga zum sofortigen Wiederaufstieg, in der laufenden Spielzeit verlor er aber seinen Stammplatz.

“Mit Xavier bekommen wir einen Spieler, der über ein sehr gutes Stellungsspiel verfügt. Er bringt defensiv wie offensiv ein starkes Kopfballspiel mit, wodurch er auch viel Torgefahr ausstrahlt”, meinte LASK-Sportdirektor Dino Buric. Zudem zeichne den Neuzugang, den ersten der Linzer im Wintertransferfenster, seine Ruhe am Ball aus. “Er ist in der Lage, in der Spieleröffnung immer wieder gute Lösungen zu finden.” Der LASK habe sich “sehr intensiv” um ihn bemüht, erklärte Mbuyamba in einer Clubaussendung.

