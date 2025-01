Leipzig feiert ersten Sieg in CL-Ligaphase

Von: apa

RB Leipzig hat in der Champions-League-Ligaphase den ersten Sieg im siebenten Spiel gefeiert. Nach sechs Niederlagen in der Königsklasse in Folge setzte sich der deutsche Fußball-Bundesligist am Mittwoch gegen Sporting Lissabon mit 2:1 (1:0) durch. ÖFB-Legionär Nicolas Seiwald spielte bei den Leipzigern durch, Teamkollege Christoph Baumgartner leistete den Assist zum 2:1 von Yussuf Poulsen (78.) und wurde in der 84. Minute ausgewechselt. Xaver Schlager fehlte weiter verletzt.

Die “Bullen” von Trainer Marco Rose gingen durch einen Treffer des Ex-Salzburgers Benjamin Sesko (19.) in Führung. Wenig später erzielte David Raum das vermeintliche 2:0 nach Traumpass von Baumgartner. Weil Lois Openda einen Sporting-Verteidiger aus strittiger Abseitsposition aber minimal beeinflusste, wurde das Tor nach VAR-Intervention aberkannt. Der zur Pause eingewechselte Viktor Gyökeres (75.) glich für die Portugiesen mit einem wuchtigen Schuss ins kurze Kreuzeck aus, ehe Poulsen nach Baumgartner-Pass etwas glücklich zur Entscheidung traf.