Liensberger verpasst Podest bei Shiffrins Slalom-Hattrick

Von: apa

Slalom-Königin Mikaela Shiffrin ist zu Beginn des Olympia-Winters nicht zu schlagen. Die US-Ausnahme-Skifahrerin legte im Heimrennen in Copper Mountain eine Machtdemonstration hin, die zweitplatzierte Deutsche Lena Dürr hatte bei Shiffrins drittem Erfolg im dritten Saisonrennen bereits 1,57 Sek. Rückstand. Katharina Liensberger fiel als Halbzeit-Dritte noch auf Rang sechs zurück und muss weiter auf das erste Stockerl in dieser Saison warten. Katharina Truppe wurde Siebente.

Mit Katharina Gallhuber (11.) und Katharina Huber (13.) landeten zwei weitere ÖSV-Fahrerinnen in den Top-15.