Linz bezwingt in ICE-Liga Salzburg 3:2 nach Overtime

Von: apa

Die Black Wings Linz haben ihre Negativserie in der ICE-Liga am Sonntag mit einem 3:2-Heimsieg nach Verlängerung gegen Titelverteidiger Salzburg beendet. Die Graz99ers setzten sich bei den Pioneers Vorarlberg ebenfalls 3:2 nach Overtime durch. Der KAC bezwang Budapest daheim 3:2 nach regulärer Spielzeit. Der VSV erlitt gegen Fehervar eine 2:4-Heimniederlage. Das Duell um die Tabellenführung in Bozen ging nach Zweitorerückstand gegen Ljubljana mit 4:2 an die Südtiroler.

Die Partie von Meister Salzburg in Linz verlief ungeachtet des schlechten Saisonstarts der Linzer mit zuletzt fünf Pleiten in Serie ausgeglichen. Travis St. Denis erzielte nach perfekter Vorarbeit von Michael Raffl kurz vor Ende des ersten Abschnitts das 1:0 für die Gäste. Brian Lebler glich fünf Minuten nach Wiederbeginn aus. Im Schlussdrittel gelang Verteidiger Logan Roe (46.) die Führung für Linz, die aber nicht lange hielt. Benjamin Nissner (50.) stellte auf 2:2. In der Schlussphase waren die Black Wings mehrmals knapp dran am dritten Treffer, dieser glückte Travis Barron letztlich erst in der fünften Minute der Verlängerung.

Der KAC startete gegen Budapest mit einem Doppelschlag durch Simeon Schwinger (8.) und Luka Gomboc (9.) ideal. Thomas Hundertpfund gelang mit der Vorarbeit zum 1:0 sein 500. Scorerpunkt, auch beim zweiten Treffer sorgte der Kapitän der Klagenfurter für den Assist. Danach verabsäumten es die zunächst weiter tonangebenden Hausherren, ihren Vorsprung auszubauen. Das sollte sich im Schlussabschnitt rächen, denn zwei Treffer von Jussi Tammela (44., 58.) brachten den Ausgleich. Nick Petersen gelang eine halbe Minute vor Schluss aber doch noch der KAC-Siegtreffer.

Matchwinner mit dem entscheidenden Tor zum 3:2 für Graz beim Gastspiel in Feldkirch war Lukas Haudum kurz nach Beginn der Verlängerung.