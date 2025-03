Linz und Salzburg gewinnen zum Halbfinal-Auftakt

Von: mk

Bozen – Die Steinbach Black Wings Linz entschieden am Dienstag das fünftlängste Spiel der win2day ICE Hockey League zu ihren Gunsten. Die Oberösterreicher gewannen dank eines Treffers von Brian Lebler in der 104. Minute mit 3:2 beim EC-KAC. In der zweiten „best-of-7“-Halbfinalserie ging der EC Red Bull Salzburg gegen den HCB Südtirol Alperia in Führung. Der amtierende Meister erzielte drei Toren binnen vier Minuten und feierte schließlich einen 3:1-Heimerfolg.

Die Steinbach Black Wings Linz bestritten am Dienstag ihre siebente Overtime in Folge und gingen beim EC-KAC als Sieger vom Eis. Die Oberösterreicher setzten sich im ersten Halbfinal-Duell in der dritten Verlängerung mit 3:2 durch. Das Team von Headcoach Philipp Lukas nahm den Schwung vom Spiel-7-Sieg gegen Graz ins Semifinale mit. Die Oberösterreicher führten nach dem ersten Drittel durch eine Einzelaktion von Graham Knott mit 1:0. In der 25. Minute traf Shawn St-Amant mit der ersten Linzer Chance im zweiten Drittel zum 2:0. In der Defensive ließen die Gäste lange nicht viel zu, erst ein individueller Fehler führten zum ersten KAC-Tor, als Raphael Herburger (36.) eine 2 auf 0-Situation verwertete. Als Goalie Sebastian Dahm bereits für einen sechsten Feldspieler Platz gemacht hatte, traf Matt Fraser in der 59. Minute zum Ausgleich. Vor allem in der ersten Verlängerung gaben die Rotjacken den Ton an, scheiterten aber dreimal an der Stange. Den Game Winner erzielte schließlich Brian Lebler in der 104. Minute – es war die fünftlängste Partie der Liga-Geschichte. Spiel 2 findet am Freitag in Linz statt (19.30 Uhr, LIVE bei PULS 24 und JOYN).

Der EC Red Bull Salzburg gewann seinen Halbfinal-Auftakt gegen den HCB Südtirol Alperia mit 3:1. Die Bozner zeigten zunächst eine starke Leistung und waren dem ersten Treffer näher als die Gastgeber. Der amtierende Meister stellte im Mittelabschnitt jedoch mit drei Toren binnen vier Minuten die Weichen auf Sieg. Zunächst traf Peter Schneider nach einem Bully-Gewinn, dann vollendete Ali Wukovits eine schöne Kombination. Für den dritten Treffer sorgte Kapitän Thomas Raffl, der vor HCB-Goalie Sam Harvey die Nerven behielt. Die Gäste schrieben zwar noch im zweiten Drittel durch Braden Christoffer an, beim 3:1 blieb es aber bis zum Ende. Damit sind die Red Bulls in den Playoffs 2025 weiterhin ungeschlagen, Spiel zwei der „best-of-7“-Serie findet am Freitag in Bozen statt.

win2day ICE Hockey League, Halbfinale 1

18.03.2025:

EC-KAC – Steinbach Black Wings Linz 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0)

Referees: HRONSKY, OFNER, Konc, Zgonc

Tore KAC: Herburger (36.), Fraser (59.)

Tore Linz: Knott (16.), St-Amant (25.), Lebler (104.)

Stand in der „best-of-7“-Serie 0:1

EC Red Bull Salzburg – HCB Südtriol Alperia 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

Referees: HUBER, NIKOLIC K., Nothegger, Puff

Tore Salzburg: Schneider (32.), Wukovits (34.), Raffl (36.)

Tor Bozen: Christoffer (39.)

Stand in der „best-of-7“-Serie 1:0