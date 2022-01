Linzer Roadtrip endet in Bozen

Bozen – Die Steinbach Black Wings Linz absolvieren an diesem Wochenende einen Road-Trip. Nach dem Gastspiel am Freitag in Dornbirn, macht der Tabellenletzte der bet-at-home ICE Hockey League am Samstag beim HCB Südtirol Alperia Halt. In der Palaonda sind die Oberösterreicher seit vier Spielen sieglos.

bet-at-home ICE Hockey League | 22.01.2022 | Schedule:

Sa, 22.01.2022, 19.45 Uhr: HCB Südtirol Alperia – Steinbach Black Wings Linz

Referees: OFNER, SMETANA, Gatol, Hribar. | >> PPV-Livestream <<

Am 1. Dezember 2019 siegte Linz letztmals in Bozen, gewann dank Tore von den weiterhin bei den Black Wings engagierten Andreas Kristler und Brian Lebler mit 4:3. Beide Akteure haben jüngst halbrunde Jubiläen gefeiert: Kristler bestritt am Dienstag gegen Salzburg seine 650 Liga-Partie, Lebler steht am Freitag in Dornbirn zum 550 Mal auf der ICE-Platte. Mit einem nahezu vollständigen Line-Up – die Entscheidung ob des Einsatzes von Dalibor Bortnak steht noch aus – wollen die Oberösterreicher den drohenden „Season-Sweep“ abwenden. Bozen, das zuletzt drei Siege in Serie feierte und in den letzten sechs Spielen immer punktete, gewann die bisherigen Saisonbegegnungen: Während es im ersten Duell noch eine Overtime brauchte (4:3), setzten sich die „Füchse“, die auch schon am Freitag mit der Rückkehr von Luca Frigo rechnen, zweimal klar durch (3:1 und 5:1).