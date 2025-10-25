Liverpool prolongiert Krise mit vierter Niederlage en suite

Von: apa

Vier Wochen, vier Niederlagen in Serie – Englands Titelverteidiger Liverpool hat am Samstag den nächsten Nackenschlag kassiert. Beim schnörkellos spielenden Mittelständler Brentford gingen die Reds als 2:3-(1:2)-Verlierer vom Platz und befinden sich schwer in der Krise. In der Tabelle rutschte die Truppe von Trainer Arne Slot auf den sechsten Platz zurück. Der Abstand zu Leader Arsenal, der am Sonntag Oliver Glasners Crystal Palace empfängt, beträgt vier Punkte.

Liverpool lag mit 0:2 in Rückstand, ehe Milos Kerkez (45.+5) die Gäste zumindest noch vor der Pause zurück ins Spiel brachte. Das 3:1 durch Igor Thiago nach einem Elferfoul Virgil Van Dijks brachte die Vorentscheidung. Der neuerliche Anschlusstreffer von Mohamed Salah (89.) kam zu spät.

Neuer Zweiter, zumindest bis zum Sonntag, ist Aufsteiger Sunderland. Nach frühem Rückstand durch Alejandro Garnacho (4.) drehten Granit Xhaka und Co. die Partie bei Chelsea. Für die Entscheidung sorgte Chemsdine Talbi in der Nachspielzeit (93.). Den dritten Sieg in Folge landete Manchester United beim 4:2 über Brighton, Bryan Mbeumo traf dabei für den Tabellenvierten doppelt.