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Potapova in Wimbledon als Nummer 27 gesetzt

Machbare erste Aufgaben für ÖTV-Frauen in Wimbledon

Freitag, 26. Juni 2026 | 11:51 Uhr
Potapova in Wimbledon als Nummer 27 gesetzt
APA/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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Von: apa

Österreichs Tennis-Frauen-Trio hat am Freitag bei der Auslosung in London für das am Montag beginnende Grand-Slam-Turnier in Wimbledon zumindest in Runde eins machbare Aufgaben erhalten: Die als Nummer 27 gesetzte Anastasia Potapova bekommt es mit der Spanierin Jessica Bouzas Maneiro zu tun, Lilli Tagger trifft auf die Thailänderin Lanlana Tararudee und Sinja Kraus spielt gegen Oksana Selekhmeteva (ESP). Sebastian Ofner misst sich mit dem Serben Hamad Medjedovic.

Potapova hat das bisher einzige Duell mit Bouzas Maneiro im Vorjahr in der ersten Runde in Indian Wells knapp 6:7,6:4,7:5 gewonnen. Tagger hat schon aus diesem Jahr mit der Asiatin Tararudee eine Rechnung offen, hatte sie doch im Jänner in der dritten Qualifikationsrunde der Australian Open glatt 3:6,0:6 verloren. Zwischen Kraus und Selekhmeteva gab es schon drei Begegnungen, die Wienerin führt mit 2:1 – beide Siege waren in diesem Jahr bei kleineren Turnieren in Austin bzw. Oeiras.

Im Head-to-Head Ofner gegen Medjedovic steht es 1:0 für den 30-jährigen Steirer, der genau vor Jahresfrist in Wimbledon in Runde eins bei 7:6,3:1 von einer Aufgabe des Serben profitiert hatte. Ofner ist der einzige ÖTV-Mann im Einzel-Hauptfeld.

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