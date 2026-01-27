Aktuelle Seite: Home > Sport > Mailand–Cortina 2026: 49 Südtirolerinnen und Südtiroler am Start
Kompatscher und Brunner wünschen viel Erfolg

Mailand–Cortina 2026: 49 Südtirolerinnen und Südtiroler am Start

Dienstag, 27. Januar 2026 | 13:42 Uhr
Bozen/Mailand/Cortina/Antholz – Vom großen Aufgebot des italienischen Olympiateams mit insgesamt 196 Athletinnen und Athleten (103 Frauen, 93 Männer) stammen 49 aus Südtirol. Sie werden bei den Olympischen Winterspielen Mailand–Cortina 2026 ab 7. Februar an den Start gehen. Die Spiele sind für Südtirol diesmal von besonderer Bedeutung: Erstmals ist Südtirol selbst Austragungsort olympischer Bewerbe. In Antholz werden die Olympia-Medaillen im Biathlon vergeben.

Das Südtiroler Team setzt sich aus 19 Frauen und 30 Männern zusammen. Als jüngste Teilnehmerin ist mit 17 Jahren die Völser Skirennläuferin Anna Trocker bei den Wettkämpfen dabei. Der 45-jährige Roland Fischnaller ist hingegen der älteste Olympiateilnehmer der italienischen Mannschaft. Der Ausnahmeathlet aus Villnöß bestreitet seine siebten Olympischen Winterspiele in Folge und ist damit der Sportler mit den meisten Teilnahmen in der Geschichte der Winterspiele in Italien.

Kompatscher und Brunner wünschen Athletinnen und Athleten bei Olympia viel Erfolg

Landeshauptmann Arno Kompatscher und Sportlandesrat Peter Brunner wünschen allen Südtiroler Athletinnen und Athleten viel Erfolg bei den Bewerben. “Für das Land Südtirol ist diese Ausgabe der Olympischen Spiele eine historische, die wir mit Stolz in unserem Land austragen dürfen. Lebt diesen Traum mit Leidenschaft, Mut und Entschlossenheit. Glaubt an euch selbst, und seid Vorbilder für Einsatz und Disziplin für die jungen Generationen”, sagt Landeshauptmann Kompatscher. “Wir haben ein Team mit vielen herausragenden Athletinnen und Athleten. Wir sind überzeugt, dass jede und jeder von euch bei dieser besonderen Gelegenheit das Beste zeigen wird. Südtirol wird im olympischen Umfeld eine tragende Rolle spielen”, betont Sportlandesrat Brunner.

49 Südtiroler Athletinnen und Athleten am Start

Die Liste der für die Olympischen Winterspiele Mailand–Cortina 2026 nominierten Südtiroler Athletinnen und Athleten umfasst 49 Personen, davon 19 Frauen und 30 Männer. Nominiert sind 13 Athletinnen und Athleten für die Eissportarten (FISG) sowie 36 für die Wintersportarten (FISI).

Eishockey: 

Damian Clara, Gianluca Vallini, Alex Trivellato, Daniel Glira, Tommy Purdeller, Diego Kostner, Laura Lobis, Franziska Stocker, Anna Caumo, Manuela Heidenberger und Sara Kaneppele

Eiskunstlauf:

Daniel Grassl

Eisschnelllauf: 

Maybritt Vigl

Kunstbahnrodeln: 

Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Verena Hofer und Sandra Robatscher

Bob: 

Patrick Baumgartner und Alex Verginer (Ersatz)

Biathlon:

Dorothea Wierer, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller, Lukas Hofer und Patrick Braunhofer

Ski Alpin: 

Dominik Paris, Tobias Kastlunger, Christof Innerhofer, Alex Vinatzer, Florian Schieder, Nadia Delago, Nicol Delago und Anna Trocker

Nordische Kombination:

Aaron Kostner, Samuel Costa

Snowboard Parallel: 

Roland Fischnaller, Aaron March und Jasmin Coratti

Snowboardcross: 

Omar Visintin

Freestyle: 

Maria Gasslitter

Skicross: 

Dominik Zuech

Skispringen: 

Alex Insam und Jessica Malsiner

