Aktuelle Seite: Home > Sport > ManCity nach 3:0 bei Crystal Palace knapp hinter Arsenal
Für Glasners Crystal Palace gab es gegen ManCity nichts zu holen

ManCity nach 3:0 bei Crystal Palace knapp hinter Arsenal

Sonntag, 14. Dezember 2025 | 16:58 Uhr
Für Glasners Crystal Palace gab es gegen ManCity nichts zu holen
APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS
Schriftgröße

Von: apa

Manchester City hat in der englischen Fußball-Premier-League den Rückstand auf Arsenal wieder auf zwei Punkte verkürzt. Nachdem der Spitzenreiter am Samstag daheim gegen Wolverhampton 2:1 gewonnen hatte, zogen die “Citizens” am Sonntag mit einem 3:0 bei Crystal Palace nach. Der Club von Coach Oliver Glasner rutschte damit auf Platz fünf ab. Der Dritte Aston Villa setzte sich bei West Ham mit 3:2 durch und hat nach wie vor fünf Zähler Rückstand auf Arsenal.

Palace überließ ManCity das Spiel, blieb aber in Umschaltmomenten gefährlich – so etwa in der 17. Minute, als Yeremy Pino die Latte traf. Für die Führung der Gäste sorgte einmal mehr Erling Haaland, der nach Flanke von Matheus Nunes per Kopf erfolgreich war (41.). Phil Foden legte in der 69. Minute mit einem Flachschuss von knapp außerhalb des Sechzehners nach. Davor hatte Adam Wharton für den zweiten Aluminiumtreffer von Crystal Palace gesorgt (49.). Haaland machte in der 89. Minute aus einem Elfmeter nach Foul an Savinho alles klar.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Kommentare
73
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Kommentare
58
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Olympia-Zitterpartie in Italien
Kommentare
28
Olympia-Zitterpartie in Italien
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Kommentare
20
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Leichnam eines Südtirolers seit Monaten in Marokko
19
Leichnam eines Südtirolers seit Monaten in Marokko
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 