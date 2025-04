Marc Marquez mit fünftem MotoGP-Sprintsieg in Folge

Von: APA/Reuters/sda

Ducati-Pilot Marc Marquez hat am Samstag auch den fünften MotoGP-Sprint der Saison für sich entschieden. Der spanische WM-Leader gewann beim Heimrennen in Jerez vor seinem Bruder Alex (Gresini), der zum fünften Mal Zweiter wurde. Auf Rang drei kam Marcs italienischer Teamkollege Francesco Bagnaia. Hinter sechs Ducatis wurde Maverick Vinales als Siebenter bester KTM-Fahrer. Marc Marquez hat in der Gesamtwertung nun 20 Punkte Vorsprung auf seinen Bruder.

Der Franzose Fabio Quartararo, der sich am Vormittag überraschend seine erste Pole Position seit mehr als drei Jahren gesichert hatte, stürzte in Runde zwei und schied aus. Der Grand Prix von Spanien startet am Sonntag um 14.00 Uhr (live ServusTV, Sky).