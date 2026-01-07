Matteo Gennaro verstärkt den Angriff der Foxes

Von: mk

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, dass eine Einigung über die Verpflichtung des italo-kanadischen Stürmers Matteo Gennaro für den restlichen Teil der Saison 2025/26 erzielt wurde. Der 28-Jährige, der seit dem vergangenen Jahr zum Kreis der italienischen Nationalmannschaft gehört, wird heute Abend in Italien landen und nach einer Verletzung, die ihn gezwungen hat, den ersten Teil der Saison zu verpassen, wieder aufs Eis zurückkehren.

Der vielseitige Stürmer, der sowohl als Center als auch als Flügel eingesetzt werden kann, hat bereits bewiesen, dass er ein wichtiger Baustein für die ICEHL sein kann. In seinen zwei Spielzeiten in Asiago erzielte er 90 Punkte in 89 Spielen (41 Tore und 49 Assists) und war in der vergangenen Saison Topscorer der „Stellati“.

Auch er wird in die Landeshauptstadt kommen, um den Kader im Hinblick auf eine anspruchsvolle Phase der Saison zu verbreitern und möglichen Verletzungen vorzubeugen – auch mit Blick auf den olympischen Spielkalender.

Die Karriere

Geboren am 30. März 1997 in St. Albert (Alberta, Kanada), machte sich Gennaro in der Juniorenliga WHL mit zahlreichen Scorerpunkten einen Namen. In dieser Zeit wurde er von den Winnipeg Jets in der siebten Runde als insgesamt 203. Spieler gedraftet. 2018 erhielt er seinen ersten Vertrag in der American Hockey League, in der er – im Wechsel mit der ECHL – bis 2022 blieb. Danach zog es ihn nach Übersee: zunächst in die KHL zu Kunlun Red Star, anschließend noch in derselben Saison nach Slowenien (zu Slovan Bratislava und Nove Zamky) und schließlich in die Allsvenskan zu Västerviks. 2023 folgte der Ruf aus Asiago, wo er sofort eine tragende Rolle übernahm und in 47 Spielen 18 Tore und 21 Assists verbuchte. In der darauffolgenden Saison gelang ihm der endgültige Durchbruch: Trotz der schwierigen Tabellensituation der Venetier war Gennaro mit 51 Punkten in 42 Spielen (23 Tore, 28 Assists) Topscorer. In derselben Spielzeit erhielt er auch die ersten Einberufungen von Trainer Jukka Jalonen und absolvierte sieben Spiele im Trikot der italienischen Nationalmannschaft, schaffte jedoch nicht den Sprung in den Kader für die Weltmeisterschaft in Rumänien. Im Laufe des Sommers zog ihn eine Verletzung außer Gefecht, von der er sich inzwischen vollständig erholt hat: Ab heute beginnt für ihn ein neues Abenteuer in Bozen.

„Ich freue mich riesig, nach Italien und besonders nach Bozen zurückzukehren – so Gennaro – und Teil einer großen Mannschaft sowie einer gut eingespielten Gruppe zu sein, die den Meistertitel anstrebt. Das ist eine enorme Motivation für mich. Ich bin sicher, dass ich dem Team viel helfen kann: Die Liga ist in dieser Saison extrem ausgeglichen und die Tabelle sehr eng. Das macht alles noch spannender und wird mich dazu bringen, 110 Prozent zu geben“.

Weitere Informationen über Matteo Gennaro: https://www.eliteprospects.com/player/131328/matteo-gennaro