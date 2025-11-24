Aktuelle Seite: Home > Sport > Messi führt Miami mit Gala ins MLS-Halbfinale
Messi hatte in Cincinnati seinen Spaß

Messi führt Miami mit Gala ins MLS-Halbfinale

Montag, 24. November 2025 | 13:12 Uhr
Messi hatte in Cincinnati seinen Spaß
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JEFF DEAN
Von: APA/dpa

Von: APA/dpa

Lionel Messi hat Inter Miami in der MLS mit einer weiteren Gala ins Play-off-Halbfinale geführt. Der argentinische Weltmeister war am Sonntag beim 4:0 im Viertelfinale beim FC Cincinnati mit einem Tor und drei Vorlagen der überragende Akteur auf dem Platz. In der Runde der besten Vier bekommen es Messi und Co. mit dem New York City FC zu tun, der Philadelphia Union 1:0 bezwang. Für Miami wird es seit dem Premierenjahr 2020 das erste Play-off-Halbfinale der Club-Geschichte.

