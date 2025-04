Milan nach 3:0 über Arnautovics Inter im Cupfinale

Von: APA/sda

Auf Kosten von Inter Mailand und Marko Arnautovic steht AC Milan gegen Ende einer verkorksten Saison zum ersten Mal seit 2018 im italienischen Fußball-Cupfinale. Tore von Doppeltorschütze Luka Jovic und Tijjani Reijnders sicherten den Rossoneri am Mittwoch den 3:0-(1:0)-Erfolg im Halbfinal-Rückspiel gegen Stadtrivale Inter und damit nach dem 1:1 im Hinspiel das Weiterkommen.

ÖFB-Teamstürmer Arnautovic wurde in der 54. Minute eingewechselt, für sein Team ist der Traum vom Triple geplatzt. Titelchancen besitzt das Team von Trainer Simone Inzaghi weiterhin in der Champions League und in der Meisterschaft. Im Gegensatz dazu liegt Milan in der Serie A nur auf Platz neun.

Der zweite Finalist im Cup-Endspiel am 24. Mai im Olympiastadion von Rom wird der FC Bologna sein, sofern er am Donnerstag daheim gegen Empoli das 3:0 aus dem Hinspiel erfolgreich verteidigt.