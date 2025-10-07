Aktuelle Seite: Home > Sport > Misolic erleidet vierte Auftakt-Niederlage en suite
Für Misolic läuft es aktuell nicht nach Wunsch

Misolic erleidet vierte Auftakt-Niederlage en suite

Dienstag, 07. Oktober 2025 | 11:00 Uhr
Für Misolic läuft es aktuell nicht nach Wunsch
APA/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA/STEFAN ADELSBERGER


Von: apa

Für Österreichs zwei Topspieler im Männer-Tennis läuft es derzeit alles andere als wunschgemäß: Neben Sebastian Ofner, der zuletzt nach einer rund fünfwöchigen Auszeit in Shanghai die siebente Niederlage in Folge kassiert hatte, befindet sich auch Filip Misolic in einem Formtief. Der Steirer musste sich beim ATP-Challenger im französischen Roanne gleich in Runde eins dem Schweizer Henry Bernet 6:3,3:6,4:6 beugen. Misolic kassierte die vierte Auftaktniederlage en suite.

Der Steirer, aktuell einziger rot-weiß-roter Top-100-Spieler, hatte zuletzt auch in Winston-Salem, Chengdu und Tokio gleich in Runde eins verloren. Sowohl Misolic als auch Ofner haben für die schon am 20. Oktober beginnenden Erste Bank Open eine Wildcard erhalten, beide planen vor Wien kommende Woche ein Antreten in Stockholm. Auch im Hinblick auf das Davis-Cup-Viertelfinale in Bologna gegen Italien am 19. November wäre ein Aufschwung aus ÖTV-Sicht wünschenswert. Wobei weder Misolic noch Ofner bei den Siegen über Finnland (4:0) und Ungarn (3:2) im Team gestanden sind.

