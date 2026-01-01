Aktuelle Seite: Home > Sport > Moser in 20-km-Verfolgung bei Tour de Ski Achter
Moser in 20-km-Verfolgung bei Tour de Ski Achter

Donnerstag, 01. Januar 2026 | 12:36 Uhr
Benjamin Moser überzeugt bei Tour de Ski weiter
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Von: apa

Benjamin Moser hat im neuen Jahr seine starke Performance im Rahmen der Tour de Ski der Langläufer fortgesetzt. Der 28-jährige Tiroler, der am Silvestertag seinen ersten Podestplatz überhaupt im 5-km-Heat-Massenstart belegt hatte, erreichte am Donnerstag in Toblach in der 20-km-Verfolgung als Achter wieder die Top Ten. Moser liegt damit in der Gesamtwertung mit 1:01 Minuten Rückstand auf dem siebenten Rang. Den Tagessieg holte überlegen der Norweger Johannes Hösflot Kläbo.

Kläbo feierte seinen 103. Weltcupsieg und kommt als souveräner Leader zur nächsten Station, dem Sprint am Samstag in Val di Fiemme. Er steuert damit auf die Rekordmarke von fünf Gesamtsiegen bei der Tour zu und führt nun 51 Sekunden vor Landsmann Mattis Stenshagen.

Moser: “Das war wieder ein super Tag für mich”

Moser resümierte dementsprechend glücklich: “Das war wieder ein super Tag für mich. Ich hatte heute unfassbar gutes Material und konnte mich dadurch in den flachen Passagen immer wieder erholen”, erklärte der Tiroler. Besonders in den Anstiegen sei es jede Runde ein “Kampf” gewesen. “Dass ich am Ende sogar noch um den dritten Platz sprinte, ist ein Wahnsinn, aber auf der Zielgeraden war ich leider schon richtig platt. Alles in allem ist dieser achte Platz einfach nur richtig cool!”

Das Ergebnis Mosers ist für Österreichs Langläufer aber besonders erfreulich: In Abwesenheit des erkrankten ÖSV-Aushängeschilds bei den Männern, Mika Vermeulen, etabliert sich der Tiroler beim ersten Saisonhöhepunkt in der Weltspitze.

